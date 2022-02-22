Üye Girişi
Son dakika haberleri! Torosların zirvesinde yöresel lezzetler ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Torosların zirvesinde yöresel lezzetler ekonomiye kazandırılıyor

22.02.2022 09:09
Son dakika haberleri! Torosların zirvesinde yöresel lezzetler ekonomiye kazandırılıyor

Son dakika haberine göre Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde belediye, kadınların eliyle lezzetli yöresel ürünleri ve geleneksel el sanatlarını tüketici ile buluşturuyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde belediye, kadınların eliyle lezzetli yöresel ürünleri ve geleneksel el sanatlarını tüketici ile buluşturuyor.

Kadınların ekonomiye kazandırılması için Çukurova Kalkınma Ajansı ve Adana Valiliğinin desteği ile 4 katlı üretim, paketleme tesisi kuran Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, yöresel lezzetleri ve geleneksel el sanatı dokumaları belediyeye ait yerel market ve e- ticaret ile ekonomiye kazandırdı.

Adana'nın en uzak ilçesi olan Torosların zirvesindeki 16 bin nüfusa sahip Tufanbeyli'de kadınlar markalaşan fasulye, damlalı turşu, el dokuması kilimler, hediyelik eşya üretiyor, kuru bakliyat paketliyor.

Tufanbeyli Belediyesinin tahsis ettiği 4 katlı bina ve yöresel ürünler satış merkezinde kadınlar ev ekonomilerine de önemli destek sağlıyor.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçede kadınların devlet ve yerel yönetim desteği ile el sanatı ve lezzetleri ile markalaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Tufanbeyli Belediyesi olarak hükümetimizin üretim politikasına ilçemizde de önem veriyoruz. Kadınlarımızın ekonomiye kazandırılması için çalışıyoruz. Kadın üreticilerimize 4 katlı binamızı tahsis ettik. Coğrafi işaret almak üzere olan fasulyemiz, damlalı turşumuz, bakliyat paketleme ve üretim tesisimiz, geleneksel el dokuması kilimler, nakış gibi bir çok alanda üretim gerçekleştirilerek ilçemizin kadın eliyle üretim merkezi olmasını hedefliyoruz. Dünyanın her yerinden internetten alışveriş yapılarak kadınlarımızın desteklenmesini sağlayacağız. Gıda, dokuma tekstil, el sanatları üretimde sınır olmayacak. Damlalı turşumuzu markalaştırıyoruz. Doğanlı'nın el yapımı pekmezli, ilçemizdeki koyunların tüylerinden kök boya ile binlerce yıllık el dokuması kilimlerimizi üretiyoruz" dedi.

El sanatları eğitmeni Zeynep Koca, örgü, nakış, el dokuması kök boya ile kilim, bakliyat üretimi gibi birçok alanda üretim yaparak kadınların ekonomiye kazandırılması için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Bu imkanı ilçemiz kadınlarına sunan Belediye Başkanı Remzi Ergü'ye ve devletimize sonsuz teşekkürler" diye konuştu.

Kilim dokuyan Şükran Yapa ise ev ekonomisine katkı sunduğu için mutlu olduklarını ifade ederek, "Burada bir işimiz oldu. Kilimlerimizi dokuyoruz ve çok mutluyuz" dedi. - ADANA

Son dakika haberleri! Torosların zirvesinde yöresel lezzetler ekonomiye kazandırılıyor
Son dakika haberleri! Torosların zirvesinde yöresel lezzetler ekonomiye kazandırılıyor
Son dakika haberleri! Torosların zirvesinde yöresel lezzetler ekonomiye kazandırılıyor
Son dakika haberleri! Torosların zirvesinde yöresel lezzetler ekonomiye kazandırılıyor
Son dakika haberleri! Torosların zirvesinde yöresel lezzetler ekonomiye kazandırılıyor

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Torosların zirvesinde yöresel lezzetler ekonomiye kazandırılıyor Son dakika haberleri! Torosların zirvesinde yöresel lezzetler ekonomiye kazandırılıyor Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, ebru sanatını deneyimledi Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, ebru sanatını deneyimledi Otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası (2) Otomobilde kavga eden iki kişinin silahla birbirini yaraladığı iddiası (2)

Remzi Ergü, Tufanbeyli, Çukurova, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Torosların zirvesinde yöresel lezzetler ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:08 Engelli vatandaşı kovan CHP milletvekili Baha Ünlü: Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim
09:08 Önce satsın diye mallarını devrettiği emlakçı, sonra kendisi öldü! Haydar Dümen'in 100 milyonluk mirası emlakçının çocuklarına kaldı!
08:59 İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Minsk Anlaşması işlemez hale geldi, Ukrayna işgali her an başlayabilir
08:49 Dedektif anne, sapık komşunun peşinde! 14 yaşındaki kızından çıplak fotoğraf isteyen sapık, bakkala 50 TL bırakınca yakayı ele verdi!
08:39 Muharrem Sarıkaya göndermesi bu sefer Yasak Elma dizisinden geldi! Şevval Sam çalışanı vurarak uzaklaştırıyor
08:35 Mart'ta açık alanlarda maske-mesafe kalkıyor! Pozitif vakalar düştü, Covid ilacı işe yarıyor!
08:26 BM Güvenlik Konseyi'nde 50 saniye konuştu! Tüm dünya şaşkına döndü
08:14 Son 5 yılda 80 grevi ziyaret etti! Bu yüzden reklam anlaşmaları bozuldu! Haluk Levent umursamıyor: Sırada Yemeksepeti var!
08:12 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:08 Ukrayna'yı ilk terk eden ABD oldu: Krizin ardından diplomatlar Polonya'ya kaydırılıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 09:17:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Torosların zirvesinde yöresel lezzetler ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement