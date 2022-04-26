Son dakika haberleri: Vatandaşlardan ekmek zammına tepki - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Vatandaşlardan ekmek zammına tepki

26.04.2022 13:44
Son dakika haberleri: Vatandaşlardan ekmek zammına tepki

Son dakika ekonomi haberi: Samsun'da Ramazan ayında ekmeğe yüzde 20 zam yapılması vatandaşların tepkisine yol açtı.

Samsun'da Ramazan ayında ekmeğe yüzde 20 zam yapılması vatandaşların tepkisine yol açtı.

Samsun'da son 6 ayda ekmeğe 3. kez zam yapıldı. 23 Kasım 2021'de 230 gram ekmek 2 TL'den satılırken, gramajı 200 grama düşürülüp 2 TL'den satılmaya başlandı. 21 Ocak'ta ekmek fiyatı yüzde 25 artırıldı. 2 TL'den satılan 200 gram ekmek 2,5 TL oldu. Samsun'da ekmek fiyat tarifesine en son zam ise bugün itibarıyla yapıldı. Yeni tarife ile birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 2,5 TL'den 3 TL'ye çıkartıldı. Vatandaşlar Ramazan ayında fırıncıların en çok iş yaptığı dönemde ekmeğe yapılan zamma tepki gösterdi.

"Günde 5-6 ekmek yiyoruz, bu zam bizi etkiler"

Zammın kendilerini kötü etkileyeceğini ifade eden Saim Yarar, "Ben, günde 5-6 ekmek alıyorum. Ekmeğin 3 TL olması bizi etkiler. Bütün gün hurda toplayarak geçimimi sağlıyorum. Bence ekmeğin 2 TL olması lazım. Başka türlüsü bizi kurtarmaz, zora da sokuyor" dedi.

Alım gücünün düştüğüne değinen Sebahat Duran, "Ekmeğe zam gelmesini istemiyorduk. Maaşlarımıza karşılık olarak alım gücümüz zaten düştü. Birçok ürüne de zam geldi. Bir de ekmeğe zam yapmaları bizi üzdü. Bu zamları istemiyoruz" diye konuştu.

"Parası olan da olmayan da ekmeği çöpe atıyor"

Ekmeğe yapılan zamma rağmen birçok ekmeğin israf edildiğinin altını çizen İbrahim Kartal, "Ekmekleri çöpten topluyoruz. Ekmeğin fiyatı 5 TL'de olsa acımıyorum. Ekmekleri hep çöplere atıyorlar. Parası olan da olmayan da çöpe atıyor. Ekmeğin kırıntısı da olsa yenmesi lazım. Bana göre sofradan düşen kırıntının bile yenmesi lazım. Fiyat anlamında zammı fazla görebilirler ama bu memlekette her şeye zam var. Sadece ekmeğe zam söz konusu değil. Petrolden al, unundan, şekerinden, buğdayından her şeye zam var. O da normaldir" ifadelerini kullandı.

"Bu zam fırsatçılıktır"

Ramazan ayında ekmeğe zam yapılmasını 'fırsatçılık' olarak değerlendiren Bilal Yayla ise şunları söyledi:

"Buğday ve un konusunda dışa bağımlıyız. Yurt dışından 2-3 liraya alınan bir şey iç piyasada 5 liraya satılıyor. İster istemez de üretici ve tüketici pahalı almak zorunda kalıyor. Ramazan'da ekmeğe zam yapılmasını ise fırsatçılık olarak görüyorum. Bu bir nevi çaktırmadan zam yapmak. Zaten vatandaşlar ekmeği ya da pideyi mecbur yiyecek. Bunu da bir fırsat olarak devam ettirmek istediler."

Oda başkanı suskun

Ekmeğe yapılan zamma ve zamanlamaya vatandaşlar tepki gösterirken, Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, ilde yılda birkaç kez artan fiyat tarife ile ilgili yorumda bulunmaktan kaçındı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Vatandaşlardan ekmek zammına tepki - Son Dakika


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