Son dakika haberleri... Zorlu Tekstil'in TAÇ ve Linens markaları mağaza yatırımlarıyla büyüyor - Son Dakika

Zorlu Tekstil, ev tekstili ürünlerini tüketicisiyle buluşturduğu TAÇ ve Linens perakende noktalarının yatırımlarına devam ediyor.

Zorlu Tekstil'den yapılan açıklamaya göre, TAÇ ve Linens, yeni açılacak olan mağazalarıyla büyümeye devam ediyor.

2022 yılında Türkiye'de 41 ve yurt dışında 5 yeni mağaza olmak üzere toplamda 47 yeni mağaza açacak olan Linens ve TAÇ, bu yatırımlar için toplam 6,4 milyon dolar ayırdı.

Zorlu Tekstil'in, yenilikçi ve öncü mağazacılık anlayışıyla geliştirdiği, ev tekstili zincir mağazacılığı segmentinde faaliyet gösteren Linens ve inovatif ürünleriyle dikkati çeken TAÇ, mart ayı sonuna kadar Ürdün ve Almanya'da 2 yeni mağaza açacak.

Yıl sonuna kadar ise, Azerbaycan, Mısır ve Dubai olmak üzere yurt dışında 3 yeni mağaza daha açılması hedefleniyor.

Mağazacılıkta 2024'e kadar 79 milyon dolar ciro hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluteks İcra Kurulu Üyesi Fatih Dereköylü, dünyada salgın kaynaklı yaşanan zorlayıcı koşullara rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemiyle birlikte birçok sektörde ekonomik anlamda sıkıntılar yaşandı, bu durumdan en çok etkilenen sektörlerden biri de tekstil sektörüydü. Biz Zorlu Tekstil olarak, tekstilin Türkiye ekonomisindeki stratejik öneminin farkındalığıyla, bu sıkıntılı süreçte de yatırımlarımıza devam ettik. Perakende kanalında 2021 yılında 1,5 milyon dolar yatırımla biri yurt dışında olmak üzere toplamda 11 yeni mağaza açtık.

Mağazacılığın yanı sıra odaklandığımız online satış kanallarıyla bu dönemde de büyümemizi sürdürdük. 2022 yılında da Linens ve TAÇ markalarımızla satış ağımızı genişletmeyi, yurt içinde ve yurt dışında toplamda 47 yeni mağaza açmayı hedefliyoruz. İnovatif ve trend ürünlerimizi, tüketicinin hayatını kolaylaştıran servislerimizi, müşteri memnuniyetini de en üst seviyede tutarak gerek yurt içi gerekse yurtdışında sergilemeye devam edeceğiz."

Şu ana kadar Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında hizmet verdikleri toplam 95 Linens ve TAÇ mağazalarının olduğunu belirten Dereköylü, "Hedefimiz; 2024 yılına kadar mağaza sayımızı 295'e çıkarmak. Bununla birlikte mağazacılıkta 30 milyon dolar olan ciromuz, 79 milyon dolara ulaşmış olacak." açıklamasında bulundu.