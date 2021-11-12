Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan: "Kurun değeri piyasada belirlenir. Bir ülkedeki rekabet artışı; üretkenlik artışından, inovatif kabiliyetlerden...
12.11.2021 11:24
Son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan: "Kurun değeri piyasada belirlenir. Bir ülkedeki rekabet artışı; üretkenlik artışından, inovatif kabiliyetlerden ve teknolojiyi kullanma becerisinden gelir".
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan: "Kurun değeri piyasada belirlenir. Bir ülkedeki rekabet artışı; üretkenlik artışından, inovatif kabiliyetlerden ve teknolojiyi kullanma becerisinden gelir". - ANKARA
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan: 'Kurun değeri piyasada belirlenir. Bir ülkedeki rekabet artışı; üretkenlik artışından, inovatif kabiliyetlerden... - Son Dakika Ekonomi
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