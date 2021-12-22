Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomi gündemini değerlendirdi (5) Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden TL vadeli hesaplara dönülmesi halinde Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu desteği sağlayacaktır. Bakanlığımız da vadeli faiz tutarı ile kur karşılığı arasındaki farkını karşılayacaktır." dedi.

Nebati, TRT1 ve TRT Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden TL vadeli hesaplara dönülmesi halinde Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu destek sağlayacaktır." diyen Nebati, Bakanlığın da vadeli faiz tutarı ile kur karşılığı arasındaki farkı karşılayacağını bildirdi.

Nebati, yastık altı altın ve döviz alışkanlıklarından ve bunları neden çıkartmak gerektiğinden bahsederek Türkiye'de böyle bir alışkanlık olduğunu söyledi.

Türkiye'de yastık altında 280 milyar dolar karşılığı 5 bin ton altın olduğunun varsayıldığını belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Türkiye altın seviyor. Bunu finansal ekonomik sisteme katmıyor. Paylaşılmasını, görülmesini istemiyor. Diyoruz ki ticarete karıştırılmamış bir parayı altına istiflemenin inanç anlamında da hiçbir karşılığı yoktur. Getir altınını ister altın günüyle ister bankalarımızın ortaya koyduğu yeni enstrümanlarla altını koy. İster bunu saf altına döndürelim ister bunun karşılığında sertifikanı verelim. Yeter ki sen altınını getir. Pırlantanı da getir diyeceğiz. Bunları getirin koyun. Ekonomiye kazandırılmamış hiçbir malın aslında değeri yoktur."

"Yastık altının ekonomiye kazandırılması şart"

Bunu kur destekli mevduat sistemine adapte etmenin de mümkün olduğuna işaret eden Nebati, "Bununla ilgili ciddi bir hazırlık yapılıyor. Sadece altın toplama günü değil, toplanın altınların işlenmesi, işlenmiş olan bu altınların elde edilecek her türlü nemasının paydaşlarla paylaşılması söz konusu." dedi.

Bakan Nebati, yastık altında "güven"in söz konusu olduğunu ve dünden itibaren güvenin arttığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Yastık altında para tutmanın riskleri çok açık. Bir de eğer nema elde etmeyi düşünüyorsanız böyle bir gelir elde etmeyi düşünüyorsanız, yastık altında tuttuğunuz paranın bir bedeli vardır. Bir defa hamallığını yapıyorsunuz. Bunun ekonomiye kazandırılması şart. Ekonomiye kazandırılmış her bir doların bir gram altının katma değeri kendisinin kat kat üstünde. Topluma, ülkeye kazandırıyorsunuz, varlığınızı güçlendiriyorsunuz. Bu enstrümanlarla inşallah çok özgün şeyler geliyor, onu bankalarımız paylaşsın."

"KDV'nin sadeleştirilmesi hayalini gerçekleştiriyoruz"

Borsa İstanbul'da geçen cuma yaşananlardan da bahseden Nebati, "BIST'te yaşananlar sadece bir para çıkışı değildi. Dünyadaki bütün borsalarda bir düşme yaşandı. Noel yakışıyor. Yurt dışına çıkışlar oluyor ve iki gün sonra paralarını alıyorlar. Yarın da belki bir şey olur, ondan sonrası bir sıkıntı yok gözükmüyor." diye konuştu.

Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün bahsettiği ihracatçılara dövizdeki oynaklığa karşı sağlanan koruma kalkanına da değinerek bunun tebliğinin yayımladığını söyledi.

"İleri vadeli kur veriliyor yani bugün dövizinizi getiriyorsunuz, 2 ay sonrasında sizin bir ödemeniz varsa bu ödemenizi bugünden garanti altına almış oluyorsunuz. Herhangi bir kur riski de taşımamış oluyorsunuz." diyen Nebati, bunun dolarizasyonu engellemesi açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Nebati, bireysel emeklilik sigortasında önemli bir değişim yaptıklarını ve şu anda bu alanda çok büyük bir hareketlenme olduğunu belirtti.

Devlet katkı payını yüzde 25'ten 30'a çıkardıklarını hatırlatan Nebati, "Şu anda fon büyüklüğü 300 milyar liraya doğru gidiyor. Yüzde 30'a çıkarmanın ivmesi çok hızlı olacak. Bu da Türk lirasına olan güvenin artmasını sağlayacak enstrümanlardan bir tanesi." diye konuştu.

Bakan Nebati, kurumlar vergisinde yüzde 1'lik bir indirim olduğunu aktararak bunun ihracat ve sanayi şirketleri için önemli bir indirim olduğunu ifade etti.

Temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a düşürdüklerini de anımsatarak, kararnamesinin de büyük ihtimalle bugün çıkacağını söyledi.

Nebati, piyasayı ilgilendiren bir haber de paylaşarak "Katma değer vergisinin (KDV) sadeleştirilmesi hayalini gerçekleştiriyoruz. Mali müşavirlerimiz yoruluyordu. Özellikle de KDV iadelerini hızlandırıyoruz. Sadeleşmeyi gerçekleştiriyoruz ve her şeyin güzel tarafı pür hali en iyi halidir diyerek olaylara öyle yaklaşıyoruz." diye konuştu.

"Proje bazına geçiyoruz"

Yatırım fonu ve ortaklıklardaki kar paylarına istisna getirdiklerine işaret eden Nebati, "Aynı şekilde gelire endeksli senetlerin ihracı geliyor. Önemli bir enstrüman ve bunun ciddi bir şekilde bir alan bulacağına ilişkin beklentimiz de çok yüksek." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, ileri teknoloji, enerji, savunma sanayisi, havacılık, ilaç, tarım ve hayvancılık ile turizm gibi yaşamsal öneme sahip sektörlere türlü kredi imkanı sağlanacağını belirterek şöyle devam etti:

"Selektif bir anlayışa geçiyoruz. Proje bazına geçiyoruz ve bundan sonra paramı aldım, ne yaptım yok. Paramı aldım üretime yönelik yatırım yaptım, ithalatı engelleyecek azaltacak yatırımlara yöneldim, yüksek teknoloji ürünlerine yatırım yapıyorum, savunma sanayisine yapıyorum şeklinde olacak."

"Birkaç ay içerisinde bunların karşılığını görmüş olacağız"

Kredi ve kefalet imkanı da getirdiklerine dikkati çeken Nebati, temel işletme harcamaları ve yatırım teşvikleriyle uzun vadeli kredi ve kefalet imkanı getirdiklerini, yatırım kredileriyle yeni istihdam imkanı sağladıklarını anlattı.

Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladıklarını "manifesto" olarak gördüğünü vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye başka bir alana girdi. Dünkü manifesto, cari açığın azaldığı, istihdamın arttığı, üretimin patladığı ve ihracatla elde edilecek o ivmeyle de yepyeni yatırımların yapıldığı, iştahlı pazarlara iştahlı bir üretim merkezi haline gelecek bir Türkiye'nin manifestosuydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği manifesto bizi başka yeni bir Türkiye'ye götürüyor ve birkaç ay içerisinde biz bunların karşılığını görmüş olacağız."

(Bitti)