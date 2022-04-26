Son dakika: Honor 50, 32MP ön kamerası ile etkileyici özçekimlere imkan tanıyor - Son Dakika
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Son dakika: Honor 50, 32MP ön kamerası ile etkileyici özçekimlere imkan tanıyor

26.04.2022 11:38
Son dakika: Honor 50, 32MP ön kamerası ile etkileyici özçekimlere imkan tanıyor

Son dakika haber... Honor 50, 90 derece görüş açısına sahip 32MP ön kamerası sayesinde, daha fazla insan ve manzara yakalayarak etkileyici özçekimler ve videolar çekme imkanı sunuyor.

Honor 50, 90 derece görüş açısına sahip 32MP ön kamerası sayesinde, daha fazla insan ve manzara yakalayarak etkileyici özçekimler ve videolar çekme imkanı sunuyor.

Honor açıklamasında kullanılan cep telefonunun hem ön hem de arka kamerada yüksek çözünürlük sunmasının vlog pratiğinin en önemli unsuru olduğu ifade edildi.

Megapiksel değerinin yanında kaliteli lenslere sahip olan cep telefonları hem gün ışığında hem de farklı ışık seçeneklerine sahip ortamlarda çok daha iyi sonuçlar almanıza olanak sağlıyor.

Honor 50'nin arka tarafında ise 108MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik kamerası olmak üzere dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Bu sayede geniş açıdan, yakın çekimlere kadar her detayı kusursuz olarak yansıtmanızı sağlıyor.

Çözünürlük ve odaklanma gibi özellikler birçok akıllı telefonda standart hale gelmeye başlasa da bazı modellerde istenen performansları yakalamak zor olabiliyor. 4K çekeceğiniz bir video daha net sonuçlar verebileceği gibi montaj aşamasında da size geniş çözümler sunuyor.

Hızlı odaklanma adından da anlaşılabileceği gibi çekmek istediğiniz anı yakalama fırsatı yaratırken stabilizasyon video çekimlerinde daha akıcı görüntüler elde etmenize yardımcı oluyor.

Vlog çekerken kimi zaman kapalı alanlarda görüntüler almamız gerekebiliyor. Bu gibi durumlarda geniş açı kullanımı işinizi bir hayli kolaylaştırıyor. Diğer taraftan bazen hem ön hem de arka kamerayı aynı anda kullanma ihtiyacı hissediliyor.

İyi bir batarya performansının da es geçilmemesi gerekiyor.

Resim İçinde Resim modu ile bir taraftan etrafı gösterirken diğer taraftan da kendiniz olanı biteni anlatmak isteyebilirsiniz. Honor 50'nin ön ve arka kameraları aynı anda kullanan altı çoklu video çekim moduyla kameralar arasında geçiş yapılabiliyor ve kullanıcılara profesyonel bir kayıt deneyimi sağlıyor.

Ayrıca, bluetooth üzerinden bağlanan kablosuz kulaklıklar, video çekimi sırasında kablosuz mikrofon olarak kullanılabilir. İçerik üreticiler bu sayede video çekerken daha iyi ses alarak zahmetsiz bir vlog deneyimi yaşıyor.

Tabi tüm bunları gerçekleştirebilmek için iyi bir batarya kapasitesi ve performansını da es geçilmemesi gerekiyor. Kullanacağınız telefonun bu çekimler için size gerekli zamanı sağlayacak kadar iyi bir bataryaya sahip olması gerekiyor.

Honor 50, 4 bin 300 mAh pili kapasitesi ile tam gün kesintisiz kullanımı kolayca çıkarabiliyor. Ayrıca telefon ile birlikte verilen 66W HONOR SuperCharge teknolojisine sahip şarj cihazını kullanılarak batarya sadece 20 dakika içinde yüzde 70'e kadar doldurulabiliyor.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Honor 50, 32MP ön kamerası ile etkileyici özçekimlere imkan tanıyor - Son Dakika


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