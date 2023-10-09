Son Dakika: İsrail-Filistin gerilimi sonrası dolar 28,11'le rekor kırdı - Son Dakika

Son Dakika: İsrail-Filistin gerilimi sonrası dolar 28,11'le rekor kırdı

Son Güncelleme: 09.10.2023 10:29

Son dakika: İsrail-Filistin gerilimi sonrası yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 28 lirayı aşarak rekor kırdı. Kur, 28,11 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 27,70 seviyelerinde dengelendi.

Hamas'ın askeri kanadı, cumartesi sabahı İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlattı. İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlatan Hamas, daha sonra İsrail topraklarına girerek yüzlerce kişiyi öldürdü. İsrail'inde karşı saldırıya geçmesiyle bölgede şiddetin dozu artarken, bu gelişme piyasaları da etkiledi. İsrail- Filistin gerilimiyle yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 28 lirayı aşarak rekor kırdı. Kur 28,11'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

KURDAKİ SON DURUM

Daha sonra geri çekilen dolar saat 10.00 itibarıyla 27,70'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 29,22'ye, sterlin ise 33,78'den alıcı buluyor.

İSRAİL MERKEZ BANKASI DÖVİZ SATMAYA BAŞLADI

Saldırıların hedefi olan İsrail'de para birimi şekel yüzde 2'ye varan gerileme kaydetti. İsrail Merkez Bankası para birimindeki oynaklığa müdahale etmek için 30 milyar dolara varan döviz satışı programı açıkladı. Banka, para birimi şekeldeki oynaklığı yumuşatmak ve piyasaların düzgün işleyişinin devamını tesis etmek için gerekli likiditeyi sağlamak amacıyla önümüzdeki dönemde piyasada faaliyet gösterecek.

PİYASADA NEGATİF SEYİR HAKİM

Küresel piyasalar İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlikle haftaya negatif bir seyirle başlarken, gözler bölgeden gelecek haber akışına çevrildi. Geçen hafta, enflasyon ve resesyon ikileminin yeniden varlık fiyatları üzerinde etkili olduğu dikkati çekerken, hafta sonu artan jeopolitik riskler özellikle emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı. Buna göre, Brent petrolün varil fiyatı geçen haftayı yüzde 8,7'lik düşüşle kapatmasına karşın, yeni haftaya yüzde 3,4 yükselişle 86,8 dolardan başladı.

RİSK ALGISI YÜKSEK

Analistler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimalinin risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu kaydederek, artan petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyon endişesini artırabileceğini ifade etti.

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: İsrail-Filistin gerilimi sonrası dolar 28,11'le rekor kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İsrail-Filistin gerilimi sonrası dolar 28,11'le rekor kırdı - Son Dakika
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