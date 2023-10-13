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Son Dakika: İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle altın rekor kırdı - Son Dakika

Son Dakika: İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle altın rekor kırdı

Son Güncelleme: 13.10.2023 16:49

Son dakika: İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle altının gram fiyatı 1.717 lirayla rekor kırdı.

Hamas'ın 7 Ekim tarihinde İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla bölgede gerginlik arttı. İsrail'in karşılık vermesi ve Gazze'yi bombardıman altına almasıyla çatışmaların şiddeti bir hayli yükseldi. Yaşanan gelişmeler piyasaları da doğrudan etkilerken, güvenli liman olarak bilinen altına talep arttı. Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Güne 1.670 lira seviyelerinde başlayan altının gram fiyatı, öğleden sonra hızlı bir yükseliş gösterdi. 45 liralık bir yükseliş kaydeden gram altın, 1.717 lirayı görerek rekor kırdı.

ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM

Saat 18.15 itibarıyla altının gram fiyatı 1.715 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.904 liradan, cumhuriyet altını ise 11.953 liradan satılıyor. Dolar ise 27,81 seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA 2 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

Savaşın altın fiyatlarına her zaman etki ettiğini belirten uzmanlar, şu an 1.900 dolar seviyelerinde bulunan altının ons fiyatının 2 bin dolar seviyesine yükselmesini beklediklerini söyledi.

İsrail, Hamas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle altın rekor kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle altın rekor kırdı - Son Dakika
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