Son Dakika: İsrail-Hamas çatışmaları sonrası dolar ve altın rekor kırdı

Hamas'ın 7 Ekim tarihinde İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla bölgede gerginlik arttı. İsrail'in karşılık vermesi ve Gazze'yi bombardıman altına almasıyla çatışmaların şiddeti bir hayli yükseldi. Yaşanan gelişmeler piyasaları da doğrudan etkilerken, dolar ve altın hızlı bir yükseliş gösterdi. 28 lirayı aşan dolar 28,32 ile altının gram fiyatı ise 1.752 lirayla rekor kırdı.

DOLAR 28,32'Yİ GÖRDÜ

Dün günü 27,90 seviyelerinden tamamlayan dolar, gece saatlerinde 28 lirayı aştı. Kur, 28,32 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ

Altının gram fiyatı ise dünü 1.726 lira seviyelerinden tamamlamasının ardından, yeni güne de yükselişle başladı. Gram 1.752 lira ile rekor tazeledi.

DOLAR VE ALTINDA SON DURUM?

Saat 11.20 itibarıyla dolar 28,01'den, altının gram fiyatı ise 1.745 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 29,65'ten, çeyrek altın 2.944 liradan alıcı buluyor.