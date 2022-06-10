Son Dakika! İşsizlik nisan ayında yüzde 11,3 olurken, işsiz sayısı 3 milyon 853 bin kişiye yükseldi - Son Dakika
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Son Dakika! İşsizlik nisan ayında yüzde 11,3 olurken, işsiz sayısı 3 milyon 853 bin kişiye yükseldi

10.06.2022 09:59
Son Dakika! İşsizlik nisan ayında yüzde 11,3 olurken, işsiz sayısı 3 milyon 853 bin kişiye yükseldi

Son dakika! TÜİK, Nisan 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Kurumun verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 11,3 olarak gerçekleşirken, işsiz sayısı 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi olarak gerçekleşti.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! İşsizlik nisan ayında yüzde 11,3 olurken, işsiz sayısı 3 milyon 853 bin kişiye yükseldi - Son Dakika


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