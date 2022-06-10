Son Dakika! İşsizlik nisan ayında yüzde 11,3 olurken, işsiz sayısı 3 milyon 853 bin kişiye yükseldi
10.06.2022 09:59
Son dakika! TÜİK, Nisan 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Kurumun verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 11,3 olarak gerçekleşirken, işsiz sayısı 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi olarak gerçekleşti.
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10.06.2022 10:14:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika! İşsizlik nisan ayında yüzde 11,3 olurken, işsiz sayısı 3 milyon 853 bin kişiye yükseldi - Son Dakika