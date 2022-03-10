Son dakika: İstanbul'a 2 yeni kar tedbiri: Kamu personeline yarın da izin verildi, motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
10.03.2022 15:24
Son dakika: İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle 2 yeni tedbir daha alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamu personelinin yarın da idari izinli sayılacağını ve bu akşam 19.00'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.
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10.03.2022 15:32:26. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: İstanbul'a 2 yeni kar tedbiri: Kamu personeline yarın da izin verildi, motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı - Son Dakika