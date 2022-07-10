Son Dakika: İstanbul'da evini su basanlara ilk etapta 5 bin TL, iş yerlerini su basanlara 10 bin TL nakit elden verilecek

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış bazı ilçelerde su baskınlarına neden oldu. Yağmurdan en çok etkilenen ilçelerden biri ise Esenyurt oldu.

Esenyurt'ta dere taştı, birçok ev ve iş yerini bu bastı. Haramidere'nin taşması sonucu en çok Pınar ve Yeşilkent mahalleleri de etkilendi. İtfaiye ve Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından evlerinden mahsur kalan 2 ailenin çıkarıldığı öğrenildi. Ekipler baskının ardından gece boyunca bodrum katlarda su baskını yaşanan evlerde arama çalışmalarını sürdürdü.

BEYKOZ'DA BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

Beykoz'da da caddeler ve yollar sağanak yağmur sebebiyle kapandı. Caddeler ve bazı evler su altında kaldı. Yalı Mahallesi Meydan Sokakta bulunan bir eve yıldırım düştüğü iddia edildi. Yıldırım düşen ev tutuştu. Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri yaralı vatandaşları bölgedeki hastaneye sevk etti. Beykoz'da aşırı yağış sebebiyle sahil yolu, caddeler ve bazı sokaklar su altında kaldı. Bir evi ise aşırı yağış sebebiyle su bastı. İtfaiye ekipleri su basan evde tahliye çalışması yaptı.

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