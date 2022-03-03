Son dakika! Kahramankazan Belediyesi'nden çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği - Son Dakika
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Son dakika! Kahramankazan Belediyesi'nden çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği

03.03.2022 13:19
Son dakika! Kahramankazan Belediyesi'nden çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği

Bir son dakika haberine göre Kahramankazan Belediyesi, çiftçilere yaptığı desteklemelere bir yenisini daha ekleyerek, yüzde 75'i hibe olmak üzere yağlık ayçiçeği tohumu desteğinde bulundu.

Kahramankazan Belediyesi, çiftçilere yaptığı desteklemelere bir yenisini daha ekleyerek, yüzde 75'i hibe olmak üzere yağlık ayçiçeği tohumu desteğinde bulundu.

Kahramankazan Belediyesi, daha önceden taleplerini topladıkları çiftçilere yüzde 75 hibe oranıyla yağlık ayçiçeği tohumu desteği verdi. Yağlık ayçiçeği tohumları çiftçilere düzenlenen törenle dağıtıldı. Uygulamadan ilk etapta 60

çiftçi faydalanırken, dağıtılan tohumlar 6 bin dönümlük alanda toprakla buluşturulacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan'da yağlık ayçiçeği üretiminin artırılarak, bu alanda Türkiye'de önemli merkezlerden biri haline gelmeyi hedeflediklerini söyledi. Oğuz, "Yağlık ayçiçeği tohumu konusunda da ilçemizin bir marka haline gelmesini hedefliyoruz. Bu yıl 6 bin dönümle başladığımız bu seferberliği önümüzdeki yıl 10 bin dönüme, sonraki yıllarda ise daha da artırmak istiyoruz. Ayrıca son dönemde giderek artan ayçiçeği yağı fiyatlarının üretimin artırılmasıyla düşmesi noktasında farkındalık sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

2019, 2020 ve 2021'de çiftçilere yüzde 50 hibe oranıyla 3 milyon 200 bin sebze fidesi desteğinde bulunduklarını anlatan Oğuz, yine bu yıl içerisinde çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtacaklarını kaydetti. Oğuz ayrıca, geçen yaz kuraklıktan etkilenen çiftçilere 500'er TL'lik mazot desteğinde bulunduklarını söyledi. Kahramankazan Belediyesi'nin her zaman çiftçi ve yetiştiricilerin yanında olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğinin altını çizen Oğuz, "Çiftçilerimiz yeter ki üretmeye devam etsin. Siz yeter ki üretin, belediyemizin tüm imkanlarını sizler için seferber etmeye hazırız" dedi.

"Fiyatı düşürerek hem biz hem vatandaş kazanacak"

Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk de, Kahramankazan'da yağlık ayçiçeği üretiminin yaygın olmadığını belirterek, "Bu ilk adımın ardından çiftçimizin bu ürünü benimsemesini ekimini sürekli hale getirmesini umuyoruz. Böylece hem çiftçilerimiz daha fazla gelir elde edecek hem de Kahramankazan bu alanda Türkiye'de önemli bir yere gelecek" dedi.

Yağlık ayçiçeği tohumu desteklemesinden yararlanan çiftçiler ise Kahramankazan Belediyesi'nce 3 yıldır yapılan desteklemelerin son derece faydalı olduğunu ifade ederek, "Ayçiçeği yağı son dönemde adeta stratejik bir ürün haline geldi. Fiyatı çok arttı. Biz Kahramankazan'da üreteceğimiz yağlık ayçiçeği miktarı ile Türkiye'de önemli bir konuma gelebiliriz. Hem biz kazanırken hem de ayçiçeği yağının fiyatının düşmesine katkı vererek, vatandaşlarımızın da kazanmasını sağlayabiliriz. Yaptığı destekleme için Başkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

Tohum dağıtım törenine Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Abdullah Selam Parlar, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, İlçe Tarım Müdürü Suat Yılmaz, Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi Müdürü Oğuz Akın ile çok sayıda çiftçi katıldı. - ANKARA

Son dakika! Kahramankazan Belediyesi'nden çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği
Son dakika! Kahramankazan Belediyesi'nden çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği

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Kahramankazan, Serhat Oğuz, Türkiye, Çiftçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Kahramankazan Belediyesi'nden çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği - Son Dakika


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