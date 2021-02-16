Son dakika: Koç Holding'den 2020'de 10.7 milyar liralık kombine yatırım

Koç Holding, 2020 yılında konsolide bazda toplam 183.8 milyar lira ciro elde ederken, 10.7 milyar lira da kombine yatırım gerçekleştirdi.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs salgını sebebiyle olağanüstü ve bir o kadar da zorlu bir yılı geride bıraktık. Pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın, bayilerimizin, tedarikçilerimizin ve ailelerinin sağlığı birinci önceliğimizdi. Aynı hassasiyetle, bu zor dönemde istihdamın korunmasını ve çalışma arkadaşlarımızın gelir kaybının önlenmesini de öncelik olarak kabul ettik" dedi.