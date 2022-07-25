Son Dakika: Memur emeklilerine zam farkı 28 Temmuz'da ödenecek - Son Dakika
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Son Dakika: Memur emeklilerine zam farkı 28 Temmuz'da ödenecek

25.07.2022 10:14

Son dakika: Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farkları ödemesi 28 Temmuz'da yapılacak. Bu kapsamda 2 milyon 386 bin kişiye 6 milyon 477 milyon TL tutarında ödeme gerçekleştirilecek.

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

2 BİN 85 LİRA ZAM FARKI ÖDENECEK

Temmuz başında örneğin 5 bin lira zamsız emekli aylığı alan bir memur emeklisinin hesabına 2 bin 85 lira zam farkı yatırılacak.

ÖDEMELER FARKLI TARİHLERDE YAPILIYOR

Memur, memur emeklileri ile eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve aylık ödemeleri birbirinden tamamen farklı tarihlerde yapılıyor.

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Memur, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Memur emeklilerine zam farkı 28 Temmuz'da ödenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Memur emeklilerine zam farkı 28 Temmuz'da ödenecek - Son Dakika
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