Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5
29.12.2021 10:08
Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metnini yayımladı. Metinde orta vadeli enflasyon hedefinin yüzde 5 olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır." denildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
29.12.2021 10:17:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 - Son Dakika