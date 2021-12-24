Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22
24.12.2021 11:21
Son dakika: Merkez Bankası, "Kur Korumalı TL Mevduat" sitemi için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Buna göre, dolar kurunun alış seviyesi 11,6738 TL ve euro kurunun seviyesi ise 13,2275 TL olarak belirlendi.
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24.12.2021 11:30:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22 - Son Dakika