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Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2 aylık aranın ardından yeniden açık verdi - Son Dakika

Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2 aylık aranın ardından yeniden açık verdi

Son Güncelleme: 16.10.2023 11:31

Son dakika: Merkezi yönetim bütçesi eylül ayında 129,2 milyar lira açık verdi. Böylece temmuz ve ağustosta fazla veren bütçe 2 ayın ardından yeniden açık vermiş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı eylül ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe istatistiklerini açıkladı. Temmuz ayında 48,5 milyar lira, ağustosta ise 51,3 milyar lira fazla veren bütçe, 2 aylık aranın ardından yeniden açık verdi. Merkezi yönetim bütçesi eylülde 129,2 milyar liralık açık kaydetti. Ayrıca merkezi yönetim faiz dışı dengesi eylülde 58,5 milyar lira açık verdi.

BÜTÇE GİDERİNDE YÜZDE 100'LÜK ARTIŞ

Eylülde bütçe geliri 441,2 milyar TL olurken, bütçe gideri 570,4 milyar TL oldu. Eylül ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,8 oranında artarken bütçe giderlerindeki artış yıllık 113,2 oldu.

VERGİ GELİRLERİ

Vergi gelirleri 386,224 milyar TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 46 milyar 608 milyon TL oldu. 2023 yılı Eylül ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 122,6 oranında artarak 386,2 milyar TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7,9 iken 2023 yılında yüzde 9 oldu.

İLK 9 AYDA 512,6 MİLYAR TL AÇIK

Ocak-eylül döneminde ise merkezi bütçe toplamda 512,6 milyar TL açık verdi. Ocak-Eylül döneminde ise toplam gelir 3,43 trilyon TL, toplam gider 3,95 trilyon TL oldu. Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 3,4 trilyon TL ve faiz dışı açık ise 41,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Merkezi bütçeden BOTAŞ'a eylülde 14 milyar TL aktarıldı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2 aylık aranın ardından yeniden açık verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2 aylık aranın ardından yeniden açık verdi - Son Dakika
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