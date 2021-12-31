Üye Girişi
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza yeni yıl öncesi büyük zam - Son Dakika

Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza yeni yıl öncesi büyük zam

31.12.2021 20:10

Son dakika: Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, otogaza 78 kuruş zam geldi. Buna göre benzinin litresi İstanbul'da 12,31 liradan 12,92 liraya, Ankara'da 12,37 liradan 12,98 liraya, İzmir'de 12,39 liradan 13 liraya çıkacak.

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 61 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 29 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 78 kuruş zam geldi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ BENZİN FİYATLARI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 12,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12,31 liradan 12,92 liraya, İzmir'de 12,39 liradan 13 liraya çıkacak.

MOTORİN

Ankara'da ortalama 11,51 liradan satılan motorinin litre fiyatı 12,80 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 11,45 liradan 12,74 liraya, İzmir'de 11,53 liradan 12,82 liraya çıkacak.

LPG

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,02 liradan 8,80 liraya, İstanbul'da ortalama 7,98 liradan 8,76 liraya ve İzmir'de 7,86 liradan 8,64 liraya yükselecek.

FİYATLANDIRMA NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor.

LPG'de bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

YORUMLAR
500

Motorin, Benzin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza yeni yıl öncesi büyük zam - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika: Türkiye'de 31 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 163 kişi vefat etti, 40 bin 786 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 163 kişi vefat etti, 40 bin 786 yeni vaka tespit edildi         
19:52
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
3 saat sopayla dövülerek öldürüldü! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı 3 saat sopayla dövülerek öldürüldü! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı         
18:34
CHP il başkanlığına ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi! Başkanın iki oğlu gözaltına alındı CHP il başkanlığına ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi! Başkanın iki oğlu gözaltına alındı         
18:05
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14

Son Dakika Haberleri
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
16:09 Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?
16:05 Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
16:03 İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
15:52 Otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 20:34:39. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza yeni yıl öncesi büyük zam - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement