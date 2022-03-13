Son Dakika: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı 14 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da bitecek - Son Dakika
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Son Dakika: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı 14 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da bitecek

13.03.2022 18:02
Son Dakika: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı 14 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da bitecek

Son dakika: İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen şiddetli kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta gelen motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı, Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla bitecek.

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı 14 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da bitecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı 14 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da bitecek - Son Dakika
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