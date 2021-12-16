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Son dakika! New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika

Son dakika! New York borsası yükselişle açıldı

16.12.2021 18:40
Son dakika! New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika ekonomi haberi... New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,47 artarak 36.097,17 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 kazançla 4.726,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 artışla 15.603,4 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmasının ardından yükseliş gösteren endeksler, bugün açılışta da pozitif bir seyir izledi.

Fed, 2021'in son toplantısında faizleri değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 düzeyinde bırakırken, varlık alımlarını azaltma hızını aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarmıştı.

Bankanın ekonomiye ilişkin yayımladığı projeksiyonlarda ise gelecek yıl için 3 faiz artırımına işaret edilirken, enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edilmişti.

Diğer ülkelerin merkez bankalarının attığı adımlar bugün piyasaların odağında yer alırken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkardı. Avrupa Merkez Bankası ise faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Aralık ile biten haftada 206 bin kişi ile piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti.

ABD'de sanayi üretimi ise kasımda aylık bazda yüzde 0,5 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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