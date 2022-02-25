Son Dakika | New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | New York borsası yükselişle açıldı

25.02.2022 18:09
Son Dakika | New York borsası yükselişle açıldı

Edinilen son dakika haberine göre New York borsası, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının yansımaları izlenmeye devam edilirken, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının yansımaları izlenmeye devam edilirken, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,38 artarak 33.349,09 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artışla 4.298,10 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yatay bir seyir izleyerek 13.474,50 puan oldu.

ABD yönetiminin Rus bankacılık sistemini ve ekonomisini hedef alan yeni yaptırımları açıklamasının ardından dün yükselişe geçen endeksler, bugün açılışta da pozitif bir seyir izledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon sonrası ABD yönetimi, Rusya'nın en büyük ikinci finans kurumu VTB Bank dahil 4 Rus bankasını yaptırım listesine ekledi.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ve 25 iştirakinin ise ABD merkezli bankalarda muhabir hesabı açması engellenirken, Sberbank ile Gazprom dahil 13 büyük Rus işletmesine yönelik yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının yansımaları izlenmeye devam edilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." çağrısı yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın Ukrayna ile müzakereler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği'nin ise (AB) Rusya'ya karşı olası yeni yaptırım paketine Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da dahil etmeyi planladığı bildirildi.

Emtia fiyatlarında ise yükselişin sürdüğü ancak hız kestiği dikkati çekerken, 2014'ten bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıkan Brent petrolün varili 94 dolar seviyelerinden alıcı buldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 91 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Altının ons fiyatı dün 17 ayın zirvesi olan 1.974 doları görmesinin ardından 1.887 dolar seviyelerine geriledi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede kişisel gelirler ocakta değişim göstermezken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 2,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ocakta yıllık yüzde 5,2 ile 1983'ten bu yana en yüksek artışı gösterdi.

YORUMLAR
500
AB Ukrayna'ya yardım malzemeleri gönderiyor AB Ukrayna'ya yardım malzemeleri gönderiyor Kosova'dan Rusya'ya yaptırım Kosova'dan Rusya'ya yaptırım AB Rusya'daki savaş karşıtı protestolara destek veriyor AB Rusya'daki savaş karşıtı protestolara destek veriyor

Avrupa Birliği, New York, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:09 Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler sabotaj yapmak isteyen Rus askerleri çıktı!
18:03 Yardım çağrısına cevap alamadı! Başarılı futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor
18:00 Son Dakika: Putin, Ukrayna ordusuna darbe yapma çağrısında bulundu: Zelenski yönetimini devirin
17:34 Altının kilogram fiyatı düşerek 863 bin 650 liraya geriledi
17:26 Ukrayna ve Rusya'dan gelen açıklamalarla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 geriledi
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
17:20 Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
17:17 Kameralara takılan görüntü akıllarda soru işareti bıraktı! Sovyetler Birliği bayrakları Rus tanklarında
16:58 Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 18:18:55. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement