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Son Dakika: Ocak ayında TÜFE yüzde 11,10 artarken, yıllık enflasyon 48,69 oldu. - Son Dakika

Son Dakika: Ocak ayında TÜFE yüzde 11,10 artarken, yıllık enflasyon 48,69 oldu.

03.02.2022 09:58

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, 2022'nin ilk ayında enflasyon yüzde 11,10 artarken, yıllık enflasyon yüzde 48,69'a yükseldi.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %18,67 ile eğitim, %25,32 ile giyim ve ayakkabı ve %28,63 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %68,89 ile ulaştırma, %55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %54,53 ile ev eşyası oldu.

Son Dakika: Ocak ayında TÜFE yüzde 11,10 artarken, yıllık enflasyon 48,69 oldu.

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup %0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise %1,19 ile eğitim, %2,16 ile haberleşme ve %8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, %18,91 ile konut, %12,82 ile ev eşyası oldu. Ocak 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 38 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 354 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Son Dakika: Ocak ayında TÜFE yüzde 11,10 artarken, yıllık enflasyon 48,69 oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %42,66 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %7,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,49, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,66 ve on iki aylık ortalamalara göre %21,91 artış gerçekleşti.

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Enflasyon, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Ocak ayında TÜFE yüzde 11,10 artarken, yıllık enflasyon 48,69 oldu. - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Ocak ayında TÜFE yüzde 11,10 artarken, yıllık enflasyon 48,69 oldu. - Son Dakika
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