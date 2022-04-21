Son Dakika: Rusya'dan ABD'ye jet misilleme! Yaptırım listesinde Kamala Harris ve Zuckerberg de var - Son Dakika
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Son Dakika: Rusya'dan ABD'ye jet misilleme! Yaptırım listesinde Kamala Harris ve Zuckerberg de var

21.04.2022 18:18
Son Dakika: Rusya'dan ABD'ye jet misilleme! Yaptırım listesinde Kamala Harris ve Zuckerberg de var

Son dakika: Rusya'dan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yönelik 1,3 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıklamasının ardından jet bir misilleme geldi. Moskova yönetimi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta üst yöneticisi Mark Zuckerberg'in de aralarında bulunduğu 29 ABD'li ve 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldı.

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Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında... Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında... Biden, Ukrayna Başbakanı ile görüşmesinde bu ülkeye desteğini yineledi Biden, Ukrayna Başbakanı ile görüşmesinde bu ülkeye desteğini yineledi

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Rusya'dan ABD'ye jet misilleme! Yaptırım listesinde Kamala Harris ve Zuckerberg de var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Rusya'dan ABD'ye jet misilleme! Yaptırım listesinde Kamala Harris ve Zuckerberg de var - Son Dakika
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