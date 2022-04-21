Son Dakika: Rusya'dan ABD'ye jet misilleme! Yaptırım listesinde Kamala Harris ve Zuckerberg de var
21.04.2022 18:18
Son dakika: Rusya'dan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yönelik 1,3 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıklamasının ardından jet bir misilleme geldi. Moskova yönetimi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta üst yöneticisi Mark Zuckerberg'in de aralarında bulunduğu 29 ABD'li ve 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
21.04.2022 18:31:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Rusya'dan ABD'ye jet misilleme! Yaptırım listesinde Kamala Harris ve Zuckerberg de var - Son Dakika