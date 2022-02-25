Son Dakika: Savaş akaryakıt fiyatlarını da vurdu! Benzine 1,61 lira, motorine ise 1,51 lira zam geldi. - Son Dakika
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Son Dakika: Savaş akaryakıt fiyatlarını da vurdu! Benzine 1,61 lira, motorine ise 1,51 lira zam geldi.

25.02.2022 16:38

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşıyla artan brent petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansıdı. Benzinin litresi 1 lira 61 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 51 kuruş arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam sonrası, İstanbul'da benzin litresi 16,75'e, motorinin litresi ise 17 liraya çıkacak.

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Savaş akaryakıt fiyatlarını da vurdu! Benzine 1,61 lira, motorine ise 1,51 lira zam geldi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Savaş akaryakıt fiyatlarını da vurdu! Benzine 1,61 lira, motorine ise 1,51 lira zam geldi. - Son Dakika
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