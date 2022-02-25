Son Dakika: Savaş akaryakıt fiyatlarını da vurdu! Benzine 1,61 lira, motorine ise 1,51 lira zam geldi.
25.02.2022 16:38
Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşıyla artan brent petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansıdı. Benzinin litresi 1 lira 61 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 51 kuruş arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam sonrası, İstanbul'da benzin litresi 16,75'e, motorinin litresi ise 17 liraya çıkacak.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
25.02.2022 16:46:44. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Savaş akaryakıt fiyatlarını da vurdu! Benzine 1,61 lira, motorine ise 1,51 lira zam geldi. - Son Dakika