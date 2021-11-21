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Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Abana ve Bozkurt sanayi siteleri yeniden inşa ediliyor - Son Dakika

Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Abana ve Bozkurt sanayi siteleri yeniden inşa ediliyor

21.11.2021 11:42

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin inşasına başlandı.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin inşasına başlandı. Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan sanayi sitelerinin 4 ayda tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması neticesinde meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine sebep oldu. Sel afeti sebebiyle Abana ve Bozkurt ilçelerindeki sanayi siteleri de yıkıldı. Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamlanarak kısa sürede ihale edildi. İhale süreçleri tamamlanan Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin inşa çalışmalarına başlandı. Hummalı bir şekilde devam eden yapım çalışmaları kapsamında Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin altyapısı hazırlandı ve temelleri atıldı. Abana ve Bozkurt sanayi sitelerinin 2022 yılının Mart ayında hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

88 milyon liraya ihale edilen Bozkurt Sanayi Sitesi 12 bin dönüm araziye inşa edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 87 milyon 450 bin liraya ihale edilen Bozkurt Sanayi Sitesi'nin 12 bin dönüm arazi üzerine inşa edileceği açıklandı. Bozkurt Sanayi Sitesi içerisinde 52 dükkan, 2 tekstil fabrikası yer alacak. Hem Abana hem de Bozkurt Sanayi Siteleri çelik konstrüksiyon olarak yapılırken, su basmaması için de teknik olarak gerekli önlemler alınacak. Bozkurt Sanayi Sitesi'nin teslim edilmesinin ardından 750 kişi istihdam edilmiş olacak.

"Yeni sanayi sitelerimiz afet olmayacak şekilde kurulacak"

Yeni sanayi sitelerinin afette zarar görmeyecek şekilde kurulacağını söyleyen Bozkurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Cahit Kasap, "Bilindiği üzere 11 Ağustos'ta dünyada nadir görülen bir sel felaketiyle karşı karşıya

kaldık. Sel felaketinin yaşandığı ilk andan beri Allah devletimizden razı olsun topyekun bütün imkanlarıyla ilçemizdeydi, yanımızdaydı. Ölen arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir ilçe tamamen yok oldu. İlk günden itibaren şehir temizleme çalışmaları başladı. Şu andan itibaren de ihalelerle çalışmalar sürüyor. İşleri düzgün mü gidiyor, mutlaka ufak tefek aksamalar oluyordur. Ancak bu zor şartlarda özellikle sanayi esnafımız biraz daha zora düştü. Çünkü sanayimiz komple yıkıldı, konteyner teminlerinde sıkıntılarımız oldu ve esnafın mali verileri halen sıkıntıda olmak üzere sorunlar yavaş yavaş çözülüyor. Devletimiz bu süreçte bütün imkanlarını kullandı, bundan dolayı devletimize teşekkür ediyorum. Gönlüm isterdi ki Abana ve Bozkurt ilçelerinin sanayilerinin tek ve büyük olması, devletimiz bu şekilde düşündü bilmiyorum ama bizim sanayimizle ilgili bize mevcut hali korunarak geriye çekilip bir daha afet olmayacak şekilde kurulacak denildi. Benim bildiğim kadarıyla şu an sanayi ile ilgili yapım çalışmaları başladı ama esnafımızın çoğu şu anda işsiz vaziyette" dedi.

"İlçemizde açılan bu yarayı devlet-millet ele ele vererek saracak"

Yeni sanayi sitelerinin eskisinden daha güzel olacağını belirten Kasap, "Ama bu süreçteki esnafımızın iş görememezlik durumu beni endişelendiriyor. Çünkü ilçemize verilen konteynırlar hem yer sorunu var hem de yetersiz, esnafımız boşta kaldı. Allah razı olsun devletimiz Bağ-Kur'da erteleme yaptı ama erteleme bizim için çözüm değil. Bazı yardımlar konusunda sıkıntılarımız oldu. Hayat bir şekilde devam ediyor. Bu süreçte tam mı geçici olarak bilemiyorum insanlarımız Bozkurt'tan göç etti. Allah devletimizden razı olsun, bu yarayı devlet-millet ele ele vererek saracak. Mutlaka devletimiz bu şehri yapacak ama canlar geri gelmeyecek. Allah bir daha Türkiye'ye ve dünyaya bu afeti göstermesin diliyorum" diye konuştu.

"Bozkurt Sanayi Sitesi temeli hazırlandı, ihale süreci tamamlanınca temeli atılacak"

Bozkurt Sanayi Sitesi'nin temelinin hazırlandığını ve ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte temelinin atılacağını anlatan Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 2. Başkanı Özcan Kocatürk ise, "Şu anda Bozkurt Sanayi Sitesi'nin yapım aşamasına başlandı ama bazı teknik süreçleri var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının askı süresi var. Bu askı süresinde eksiklikleri gidermek için bir itiraz yaptık, itirazımız şu anda kabul oldu. Bakanlıktan araştırılıyor, yeni projelerle birlikte temel atmaya başlayacaklar. Şu anda Bozkurt Sanayi Sitesi temel durumunda, daha başlanmadı. Çünkü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilan süresi bitmedi, bitmesi bekleniyor. Ama temeline başlandı, temizlik yapıldı ve kot aşağı düştü. Kotu 1,5-2 metre yükseltecekler, inşaatı üstüne yerleştirecekler. Uzunlamasına rezerv alanlarıyla birlikte tahminimce güzel bir şey olacak. Güzel olması için de uğraşıyoruz. Ama bazı aksaklıklar var, onları da gidermeye uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bozkurt, 6'ıncı bölgeye alınırsa iki sene içerisinde kalkınır"

Bozkurt'un 6'ıncı bölgeye alınması için imza kampanyası başlattıklarına değinen Kocatürk, şunları kaydetti:

"Bozkurt'un sanayi sitesinin yüzde 100'ü, esnafının yüzde 98'i yaşanan sel felaketinde bitmiş durumda. Biz de bunun için kamu kuruluşları, esnaf ve sanatkarlar odası, sanayi ve ticaret odası, esnaf oda başkanları ile esnaflarla bir imza kampanyası başlattık. Burasıyla ilgili üç tane dosya hazırladık. Sanayimizin 6'ıncı bölge olması için el birliğiyle uğraşıyoruz. İnşallah alınırsa Bozkurt'umuz iki sene içerisinde kalkınır. Şu anda geç kalınmış bir şey, uzun süre sürdü. Çünkü bazı çalışmalar birden olmadı, dükkanlara gelen mil çok yüksekti, çok fazlaydı. Bozkurt'ta bu kadar ağaç olduğu halde Karadeniz'e akan Ezine Çayı'nın ucu deniz üstünde yaklaşık 1 kilometre mil yapmıştı, şu anda 300-400 metre mil gözüküyor. Halen bazı yıkımlar var, onların bitmesini bekliyoruz. Kamulaştırılan yerlerin süreleri var, onlar bekleniyor. Biz buranın esnafı olarak kalkınmamız için mutlaka Bozkurt ilçemizin 6'ıncı bölgeye alınmasını, bakanlarımızdan vereceğimiz dosya ile ilgilenip 6'ıncı bölgeye alınmasını istiyoruz ve alınırsa Bozkurt en kısa zamanda eski halinden daha güzel olmak şartıyla Türkiye'de tek ve ilk olur. Çünkü yapılacak değişiklikler bayağı fazla, yıkım fazla ve merkezdeki hasar bölgesi fazla. Yeni değişikliklerle birlikte Bozkurt'un yeni ve güzel bir ilçe olmasını istiyoruz." - KASTAMONU

Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Abana ve Bozkurt sanayi siteleri yeniden inşa ediliyor
Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Abana ve Bozkurt sanayi siteleri yeniden inşa ediliyor
Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Abana ve Bozkurt sanayi siteleri yeniden inşa ediliyor
Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Abana ve Bozkurt sanayi siteleri yeniden inşa ediliyor
Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Abana ve Bozkurt sanayi siteleri yeniden inşa ediliyor
Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Abana ve Bozkurt sanayi siteleri yeniden inşa ediliyor
Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Abana ve Bozkurt sanayi siteleri yeniden inşa ediliyor
Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Abana ve Bozkurt sanayi siteleri yeniden inşa ediliyor
Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Abana ve Bozkurt sanayi siteleri yeniden inşa ediliyor
Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Abana ve Bozkurt sanayi siteleri yeniden inşa ediliyor
Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Abana ve Bozkurt sanayi siteleri yeniden inşa ediliyor
Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Abana ve Bozkurt sanayi siteleri yeniden inşa ediliyor
Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Abana ve Bozkurt sanayi siteleri yeniden inşa ediliyor
Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Abana ve Bozkurt sanayi siteleri yeniden inşa ediliyor
Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Abana ve Bozkurt sanayi siteleri yeniden inşa ediliyor

Bozkurt, Mevla, Abana, Sel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüzlerce ailenin ekmek teknesi olan Abana ve Bozkurt sanayi siteleri yeniden inşa ediliyor - Son Dakika Ekonomi


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