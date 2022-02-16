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Son dakika: Selçuklu Belediyesinden ölçü ve tartıda son beyan tarihi 28 Şubat uyarısı - Son Dakika

Son dakika: Selçuklu Belediyesinden ölçü ve tartıda son beyan tarihi 28 Şubat uyarısı

16.02.2022 11:38
Son dakika: Selçuklu Belediyesinden ölçü ve tartıda son beyan tarihi 28 Şubat uyarısı

Son dakika haberler: Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ölçü ve tartı aletlerinin beyanname verme süresinin 28 Şubat 2022 tarihinde sona ereceği belirtildi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ölçü ve tartı aletlerinin beyanname verme süresinin 28 Şubat 2022 tarihinde sona ereceği belirtildi.

Selçuklu Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içinde ticaret amacıyla kullanılan veya mevcut bulunan her türlü ölçü, tartı aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalarının yapılması, beyanname verilmesi gerektiği hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, ölçü ve tartı aleti kullananların beyannamelerini 28 Şubat 2022 tarihine kadar Selçuklu Belediyesi Grup Merkezi Ölçü ve Ölçü Aletleri Servisi'ne vermeleri gerektiğini belirtildi. Damgalı ölçü ve tartı aleti bulunduran, kullanan veya satış için bekleten bütün ölçü ve tartı aleti mükelleflerinin ölçü aletlerinin cinslerini, sayılarını ve markalarını bir beyanname ile bildirmeleri gerekiyor.

Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre ölçü ve tartı aletlerini damgasız olarak kullanmanın suç olduğu belirtilen açıklamada, belirtilen süre içinde ölçü ve tartı beyannamesi vermeyenlerle, damgasız ölçü ve tartı aletlerini kullananlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15. maddesi gereğince yasal işlem uygulanacağı belirtildi. - KONYA

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28 Şubat, Selçuklu, Hisarcık, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Selçuklu Belediyesinden ölçü ve tartıda son beyan tarihi 28 Şubat uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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