Üye Girişi
Son Dakika | Sivas'ta ki aromatik bitkiler ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika

Son Dakika | Sivas'ta ki aromatik bitkiler ekonomiye kazandırılacak

15.02.2022 13:22
Son Dakika | Sivas'ta ki aromatik bitkiler ekonomiye kazandırılacak

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ta yetişen tıbbı ve aromatik bitkiler Cumhuriyet Üniversitesinde kurulan Distilasyon ve Uçucu Yağ Üretim Laboratuvarı'nda incelenerek bilime ve ekonomiye kazandırılacak.

Sivas'ta yetişen tıbbı ve aromatik bitkiler Cumhuriyet Üniversitesinde kurulan Distilasyon ve Uçucu Yağ Üretim Laboratuvarı'nda incelenerek bilime ve ekonomiye kazandırılacak.

Sivas'ta bulunan tıbbi ve aromatik bitkilerin araştırılması için CÜBAP (Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) tarafından desteklenen proje kapsamında Distilasyon ve Uçucu Yağ Üretim Laboratuvarı kuruldu.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, laboratuvarı ziyaret ederek projeyi yürüten Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yüksel Aydın, Öğr. Gör. Burak Dinçel ve Doç. Dr. Taner Daştan'dan bilgi aldı.

Proje kapsamında Sivas'ta bulunan aromatik bitkilerin araştırılması, kalite kriterlerinin ve biyolojik etkilerin belirlenmesi ayrıca yeni ürünler geliştirilerek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin marka değerinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Yıldız, yeni kurulan laboratuvarda güzel çalışmalara imza atılacağına inancının tam olduğunu söyleyip, çalışma yapacak akademisyenlere başarı diledi. - SİVAS

Son Dakika | Sivas'ta ki aromatik bitkiler ekonomiye kazandırılacak
Son Dakika | Sivas'ta ki aromatik bitkiler ekonomiye kazandırılacak

YORUMLAR
500

Cumhuriyet, Araştırma, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Sivas'ta ki aromatik bitkiler ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
13:21 Mahkeme, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti
13:02 Önce evini yaktı, sonra da genç kadını rezidansa kilitledi! Aksaray'da 2 haftalık esareti itfaiye bitirdi
13:00 Sır ölümler: Babanın cesedi parçalanmış, oğlununki ise çırılçıplak ve donmuş halde bulundu! Babanın kesik başı aranıyor
12:56 Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı
12:53 Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme
12:51 Sehven KDV'si yüzde 18'e çıkarılmıştı! Resmi Gazete'de düzeltme: Kırmızı ette yapılan hata düzeltildi
12:50 Şırnak'ta 6 askerin şehit olduğu saldırıda karar: Terörist Hüseyin Osmanpur 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:47 Falyalı suikastına ilişkin yeni iddia: Bir ucu Kolombiya'da, bir ucu Yüksekova'da!
12:28 3600 ek gösterge sonrası kim, ne kadar alacak? İşte meslek meslek o rakamlar
12:04 Gaziantep'te bebeğini darbettiği görüntülerle infial yaratmıştı! Yargılanmasına başlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 13:30:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Sivas'ta ki aromatik bitkiler ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement