Son Dakika | Sivas'tan Kazakistan'a 10. ihracat tırı uğurlandı - Son Dakika
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Son Dakika | Sivas'tan Kazakistan'a 10. ihracat tırı uğurlandı

14.04.2022 17:40
Son Dakika | Sivas'tan Kazakistan'a 10. ihracat tırı uğurlandı

Son dakika haberi... Sivas'ta üretilen sanayi ürünlerinin yüklü olduğu 10'uncu tır, düzenlenen törenle Kazakistan'a uğurlandı.

Sivas'ta üretilen sanayi ürünlerinin yüklü olduğu 10'uncu tır, düzenlenen törenle Kazakistan'a uğurlandı.

Sivas'ta üretilen ev mobilyası ve ofis mobilyalarından oluşan ürünlerin yer aldığı 10'uncu ihracat tırının uğurlanması için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Vali Salih Ayhan, Sivaslı iş insanları ile 6 ay önce bir yola çıktıklarını belirterek, "Verdiğimiz o emeğin karşılığını şu anda alıyoruz. Şimdi baktığımız zaman görüyoruz. İhracatımız 5 bin dolardan 377 bin dolara çıktı. Bu tesadüfen olan bir şey değil. Bu başarıda herkesin payı var. Yaptığımız bu çalışma ile Sivas'a bir ihracat kültürü kazandırdık. Sivas'ın dokusu neye uygunsa oraya konumlandık. Bundan sonraki hedefimiz Güney Afrika, Amerika, Avrupa." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de "Yaklaşık 6 ay önce Sivas heyeti olarak Kazakistan'a bir çıkarma yaptık. İş insanlarımızı Kazakistan'a götürerek neler yapabiliriz diye görüş alışverişinde bulunduk. O gün temelini attığımız fidanlar bugün yavaş yavaş çınar olmaya başlıyor." dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ise "10. ihracat tırını Kazakistan'a yolluyoruz. Amacımıza ulaştık. Sevkiyatlarımız arka arkaya gidiyor. Demek ki Kazakistan ziyareti başarılı sonuç verdi. Bundan sonra başka ülkelere de gideceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tır, Kazakistan'a gitmek üzere yola çıktı.

Son Dakika | Sivas'tan Kazakistan'a 10. ihracat tırı uğurlandı

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Cumhuriyet Meydanı, Kazakistan, İhracat, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Sivas'tan Kazakistan'a 10. ihracat tırı uğurlandı - Son Dakika


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