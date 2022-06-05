Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toprak Mahsuller Ofisi'nin sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
05.06.2022 15:39
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki kampında çiftçilere de güzel haberi verdi. Erdoğan, Toprak Mahsuller Ofisi'nin sert ekmeklik buğdayın tonu için 7 bin 50 TL , arpa alımı için de 500 TL'si prim olmak kaydıyla toplamda 6 bin TL ödeme yapacağını belirtti.
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5.06.2022 15:52:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toprak Mahsuller Ofisi'nin sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı - Son Dakika