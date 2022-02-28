Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü
28.02.2022 10:05
Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılının son çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 oranında, 2021 yılında ise yüzde 11 büyüdü.
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28.02.2022 10:16:08. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü - Son Dakika