Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası kamu bankaları da kredi faiz oranlarında indirime gitmişti. Kamu bankalarının bu hamlesi konut satışlarına yansıdı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre, konut satışları kasım ayında %59 artarak 178 bin 814 oldu.
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14.12.2021 10:08:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında %59 artarak 178 bin 814 oldu - Son Dakika