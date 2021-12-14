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Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında %59 artarak 178 bin 814 oldu - Son Dakika

Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında %59 artarak 178 bin 814 oldu

14.12.2021 09:58

Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası kamu bankaları da kredi faiz oranlarında indirime gitmişti. Kamu bankalarının bu hamlesi konut satışlarına yansıdı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre, konut satışları kasım ayında %59 artarak 178 bin 814 oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında %59 artarak 178 bin 814 oldu

konut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında %59 artarak 178 bin 814 oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında %59 artarak 178 bin 814 oldu - Son Dakika
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