Son dakika: Küresel gıda krizi Türkiye'nin öncülüğünde aşılıyor! Yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak

Türkiye, Rusya ve Ukrayna askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyetinin geçtiğimiz gün İstanbul'da bir araya gelerek toplantısını yaptığı ve Ukrayna'daki tahılların güvenli bir koridor aracılığıyla taşınmasının hedeflendiği Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imzaları yarın saat 16.30'da Dolmabahçe'de atılacak. İmzaları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri Antonio Guterres atacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Dün Tahıl Koridoru hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anlaşmayı kısa süre içerisinde yazılı metne bağlamak istediklerini belirterek, "Konuyu Putin ve Zelenskiy'le müteaddit kereler görüştüm. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarımız da kendi muhatapları nezdinde görüşmeler yürüttü. Neticede geçen hafta İstanbul'da yapılan teknik toplantıda BM planı çerçevesinde sürecin ana hatları üzerinde bir mutabakat oluştu. Artık bu hafta bu mutabakatı yazılı bir metne bağlamak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde de planın uygulamaya başlamasını temenni ediyoruz" dedi.