Son dakika: "Uçakla yolculuk için önlemleriniz yeterliyse korkmayın"

Koronavirüs salgını döneminde evde kalmanın temel hedef olduğunu vurgulayan İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden öğretim üyesi Alper Gürcan, "Ancak iş veya farklı zorunlu sebeplerle seyahat etmeniz gerektiğinde, havayollarının aldıkları tüm önlemlerle birlikte siz de gerekli kişisel önlemleri alırsanız sorunsuz bir yolculuk yaşayabilirsiniz, korkmayın" dedi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörler uçuşların neredeyse durma noktasına gelmesiyle havacılık sektörü oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (eurocontrol) tarafından yayınlanan rapora göre mart-haziran ayları arasında haftalık uçuş sayılarındaki yüzde 80'lik bir düşüş oldu. Yaz aylarında ise turizmin hareketlenmesi ve alınan Kovid-19 önlemleri ile bu oran son 6 ayda biraz daha iyimser duruma geçerek yüzde 50 oranına ulaştı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi Alper Gürcan, pandemi kapsamında havacılık sektöründe sıkı önlemler alındığını söyledi. Gürcan, "Bu dönemde eğer seyahat etmek zorundaysanız, önerilen tedbirlere gereken uyumu gösterdiğiniz takdirde herhangi bir sorun yaşamadan güvenle yolculuğunuzu yapabilirsiniz" dedi.

HER UÇUŞTAN SONRA UÇAKLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Salgının yayılmaya başlamasıyla tüm dünyada havacılıkla ilgili çok fazla düzenlenmeye gidildiğini anlatan Gürcan uçak içi alınan önlemlere yönelik, "İlk olarak uçakta maske takmak zorunlu tutuldu, koltuk değişimlerine izin verilmemesinin yanı sıra sıcak yemek servisi kaldırıldı. Bunların yanı sıra misafirlerin seyahat sağlığını korumak amacıyla iki yeni uygulama hayata geçirilerek hijyen seti dağıtılmaya ve uçaklarda bir hijyen memuru görevlendirmeye başlandı. Seyahat sırasında ise teması azaltmak adına kutu içinde ikram verilmeye, kabin memurlarının yönlendirmesiyle ve anonslarla yan yana oturan yolcuların sırayla yemek yemesine ve mesafeyi korumak adına ise kademeli iniş biniş prosedürü uygulanmaya başlandı. Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda ise her uçuştan sonra uçaklar dezenfekte edilmeye başlandı" diye konuştu.

Uçaklarda bulunan HEPA (Yüksek Verimli Partikül Hava Filtreleri) tipi yüksek verimliliğe sahip filtrelerin en önemli unsur olduğuna değinen Gürcan, "Bu sistem virüs ve bakteri gibi hava yoluyla taşınan toz parçacıklarını yüzde 99.99'un üzerinde filtrelemektedir. Böylece kabin içinde her 3 dakikada mümkün olabilecek en iyi hava kalitesine ulaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

HAVALİMANINDA ALINAN ÖNLEMLER

Havalimanlarında alınan önlemlerle ilgili ise Gürcan, "Öncelikle havalimanına maskesiz giremezsiniz. Biletsiz yolcunun havalimanına girişi yasaklandı. Tüm yolcuların vücut sıcaklıkları termal kamera ile ölçülüyor. X-ray'lerden geçen her bagaj, yürüyen bantlar ve terminal binası UV (Ultraviyole) ışını ile temizleniyor. Sosyal mesafe kurallarına uyulması adına bilgilendirici görseller mevcut, terminal içine devamlı temiz hava veriliyor. Sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına kontrol eden hijyen ekipleri mevcut ve yer hizmetleri yolcu otobüsleri ise istisnasız her kullanım sonrası dezenfekte edilmektedir" dedi.

HES KODU ZORUNLULUĞU

Gürcan, "Son alınan kararla yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı yolcuların uçuş saatlerinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz etmeleri gerekmektedir. Yurt içi ve Kıbrıs uçuşlarında Türkiye vatandaşı olan yolculardan ise HES kodu istenmektedir. Tabii ki içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde temel hedefimiz evde kalmak. Ancak, iş veya farklı zorunlu sebeplerle seyahat etmeniz gerektiğinde, havayollarının aldıkları tüm önlemlerle birlikte siz de gerekli kişisel önlemleri alırsanız sorunsuz bir yolculuk yaşayabilirsiniz, korkmayın" diye konuştu.