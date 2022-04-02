Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Malatya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Karaismailoğlu, kentteki temasları kapsamında Malatya Valiliğini ziyaret etti.

Vali Aydın Baruş ile görüşen Karaismailoğlu, daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Gürkan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öğle namazını onarımı yeni tamamlanan tarihi Yeni Cami'de kılan Bakan Karaismailoğlu, çevredeki esnafı ziyaret etti, sorunları dinleyip talepleri aldı.

Bakan Karaismailoğlu, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.