Son Dakika: "Zamları görmezden gelemeyiz" diyen MHP Milletvekili Baki Ersoy disipline sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika: "Zamları görmezden gelemeyiz" diyen MHP Milletvekili Baki Ersoy disipline sevk edildi

05.04.2022 15:45

Son dakika: MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, dün katıldığı bir televizyon programında ekonomideki gidişatla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. "Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz" diyen Ersoy, sorunu yine Cumhur İttifakı'nın çözeceğini belirtti. MHP ise açıklamaları gündem olan Ersoy'u tedbiren disiplin kurulana sevk etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, dün bir televizyon programının konuğu oldu. Ersoy programda, ekonomideki son gidişata ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"YOK SAYDIĞINIZDA PROBLEM ORTADAN KALKMIYOR"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarına değinen Ersoy, "Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor" dedi.

Son Dakika: 'Zamları görmezden gelemeyiz' diyen MHP Milletvekili Baki Ersoy disipline sevk edildi

"SALGINI GEREKÇE GÖSTERMEK DOĞRU DEĞİL"

Korona virüsü salgınını gerekçe göstermeyi doğru bulmadığını ifade eden Ersoy, "'Enerji krizi var böyle oldu' demek yerine biz önümüzdeki süreçte ne yaparız? Bu bir kaçamak. Tamam dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum. Bunlar var, ama bunu çözecek olan yine Cumhur İttifakı" ifadelerini kullandı.

TEDBİREN DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Ersoy'un açıklamaları sosyal medyada çok sayıda etkileşim alırken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi, Ersoy hakkında harekete geçti. Ersoy, Genel Merkez tarafından tedbiren Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ersoy'un önümüzdeki günlerde, konuyla ilgili savunma alınması bekleniyor.

YORUMLAR
500

MHP, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: 'Zamları görmezden gelemeyiz' diyen MHP Milletvekili Baki Ersoy disipline sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
15:42 3 genç kız, 14 yaşındaki kızı anneannesinin evinde darp etti! O anlara ait görüntüleri ise sosyal medyadan paylaştı
15:41 Nisa bebekten acı haber: Hayatını kaybetti!
15:32 Müge Anlı, vatandaşlık isteyen Suriyeli kadına yardım edeceğini söyleyince büyük tepki gördü
15:29 NATO Sekreteri Stoltenberg: Avrupa'da yıllardır tanık olmadığımız bir vahşetle karşı karşıyayız, Putin savaş suçu işliyor
15:21 Arka arkaya istifaların yaşandığı Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan 16 Haziran'da seçilecek!
15:08 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Naci'ye yüzükleri geri veren Naci nereye gidecek?
14:58 Nisa bebeğin beyin ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Bakımevi görevlisi hakkında ihmal iddiasıyla işlem başlatıldı
14:52 Kiev istihbaratı açıkladı! Buça'daki katliamın baş şüphelisi her yerde aranıyor
14:52 Muharrem İnce'den ilginç basın toplantısı! Partisinin tarım politikalarını ahırda anlattı
14:35 İtalya'da koyun sürüsüne bekçilik yapan çoban köpekleri, ormanda karşılaştıkları genç kızı parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 15:59:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: "Zamları görmezden gelemeyiz" diyen MHP Milletvekili Baki Ersoy disipline sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement