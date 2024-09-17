Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal: Asgari ücretin 25 Bin TL olması bekleniyor! - Son Dakika
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Ekonomi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal: Asgari ücretin 25 Bin TL olması bekleniyor!

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Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, enflasyon tahminlerinin %41,5'a gerilemesi üzerine, Aralık ayında asgari ücrete gelecek zam hakkında konuştu. Bal, asgari ücretin 25 bin TL olması beklendiğini ifade etti. Ayrıca, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur ve fiyat dalgalanmalarından korunup mağdur olmamalarını sağlamak amacıyla uygulanan refah payı sistemi hakkında da görüşlerini paylaştı.

17.09.2024 14:02  Güncelleme: 14:11
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Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Orta vadeli program ile açıklanan enflasyonun %41,5'a gerilemesi tahmini üzerine Aralık ayında asgari ücrete gelecek zam üzerine konuşan Bal, "Asgari ücretin 25 bin TL olması bekleniyor." dedi.

"ASGARİ ÜCRETİN 25 BİN TL OLMASI BEKLENİYOR"

Sunucu Melis Yaşar'ın "Enflasyon tahmini sonrası asgari ücret ne kadar olur?" sorusunu yanıtlayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, "Asgari ücrette önümüzdeki beklenti en az 25 binler seviyesinin olması. 17 bin TL'lik asgari ücret belirlendiği zaman Cumhuriyet tarihinin dolar karşısındaki en yüksek asgari ücretiydi ama şu an maalesef ki bu rakam düştü. Aynı zamanda asgari ücret belirlendiğinde açlık sınırının da üzerindeydi şu anda 20 binlere yaklaşmış durumda ama asgari ücret hala daha 17 binlerde." ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal: Asgari ücretin 25 Bin TL olması bekleniyor!

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur ve fiyat dalgalanmalarından korunup mağdur olmamalarını sağlamak amacıyla uygulanan refah payı sistemi hakkında da konuşan uzman, "Bence refah payı gündeme gelecek çünkü 12 ay boyunca böyle enflasyonist bir ortamda asgari ücret artırılmadı ve gerçekten de asgari ücretli enflasyon karşısında maaşının erimesi ile yüz yüze kaldı. Bu sebeple de ben refah payının olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal: Asgari ücretin 25 Bin TL olması bekleniyor!

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Son Dakika Ekonomi Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal: Asgari ücretin 25 Bin TL olması bekleniyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Rıdvan Gökdemir:
    Seçim gelsin artık 28 7 Yanıtla
  • Erhan Özgül:
    Sağır sultan bile biliyor zaten ?? 16 2 Yanıtla
  • Tuncay Ulutas:
    Açıklanan enflasyona göre hesapladığın da ortalama 25 bin tl çıkıyor zaten uzman olmaya gerek yok bence en az 45 bin tl olmalı ama avucumuzu yalarız 10 0 Yanıtla
  • Rıza Gülgeldi:
    Asgari maaşları zam zam demek herşeye zam demek yine eski tas eski hamam herşey aynı seviyeye gelmiş demektir hiç kurcalamayın bence 4 3 Yanıtla
  • Kemsl:
    yok 300 0 0 Yanıtla
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