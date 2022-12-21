Enflasyonun yüzde 80'in üzerine çıkmasıyla fiyatlar alıp başını gitti. Gıdadan temizliğe kadar birçok ürün cep yakıyor.
Vatandaşın alım gücü iyiden iyiye düşerken, sosyal medyada bir marketten paylaşılan görüntü gündem oldu. Tuvalet kağıdı fiyatının yazılı olduğu etiket gelinen noktayı özetledi.
Etikette 32'li tuvalet kağıdının fiyatı görenlerin ağzını açık bıraktı. Ünlü bir markaya ait tuvalet kağıdının 250 liradan satılması "Yok artık" dedirtti.
İşte o etiket:
Son Dakika › Ekonomi › Etiketi görenler gözlerine inanadı! 32'li tuvalet kağıdının fiyatı dudak uçuklatıyor - Son Dakika