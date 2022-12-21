Etiketi görenler gözlerine inanadı! 32'li tuvalet kağıdının fiyatı dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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Etiketi görenler gözlerine inanadı! 32'li tuvalet kağıdının fiyatı dudak uçuklatıyor

21.12.2022 22:20

Sosyal medyada bir markette çekilen görüntü gündem oldu. 32'li tuvalet kağıdının 250 liradan satılması "Yok artık" dedirtti.

Enflasyonun yüzde 80'in üzerine çıkmasıyla fiyatlar alıp başını gitti. Gıdadan temizliğe kadar birçok ürün cep yakıyor.

ETİKET HER ŞEYİ ÖZETLİYOR

Vatandaşın alım gücü iyiden iyiye düşerken, sosyal medyada bir marketten paylaşılan görüntü gündem oldu. Tuvalet kağıdı fiyatının yazılı olduğu etiket gelinen noktayı özetledi.

FİYATI GÖRENLERİN AĞZI AÇIK KALDI

Etikette 32'li tuvalet kağıdının fiyatı görenlerin ağzını açık bıraktı. Ünlü bir markaya ait tuvalet kağıdının 250 liradan satılması "Yok artık" dedirtti.

İşte o etiket:

Etiketi görenler gözlerine inanadı! 32'li tuvalet kağıdının fiyatı dudak uçuklatıyor
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Etiketi görenler gözlerine inanadı! 32'li tuvalet kağıdının fiyatı dudak uçuklatıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Etiketi görenler gözlerine inanadı! 32'li tuvalet kağıdının fiyatı dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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