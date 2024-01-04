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Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı - Son Dakika
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Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu sabah yaptığı sunumda kullandığı bir ifadenin yanlış anlaşıldığını belirtti. Şimşek, "Sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru 2024'te evrileceğiz' cümlesi amacından saptırılarak farklı yönlere çekilmiştir. İfade açık ve net olarak '2024 yılında küresel finansal koşulların daha destekleyici olacağı, küresel para politikası duruşunu' ifade etmektedir" dedi.

04.01.2024 - 13:54,  Güncelleme: 13:59
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu sabah MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Şimşek burada kıllandığı "Sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru 2024'te evrileceğiz' cümlesinin yanlış anlaşıldığını belirterek bir paylaşım yaptı.

"CÜMLEM FARKLI YÖNLERE ÇEKİLDİ"

Bakan Şimşek, toplantıda söylediği bir ifadenin yanlış anlaşıldığını belirterek yeni bir açıklamada bulundu. Şimşek şunları söyledi: "Bugün MÜSİAD tarafından düzenlenen "2023 Yılı Değerlendirmesi ve 2024 Yılı Beklentileri" toplantısında küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi gelişmeleri ile görünümüne ilişkin bir sunum yaptım. Küresel ekonomik görünümü anlattığım bölümde kullandığım "Sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru 2024'te evrileceğiz" cümlesi bazıları tarafından yanlış anlaşılmış veya amacından saptırılarak farklı yönlere çekilmiştir.

"CÜMLEM AÇIK VE NET OLARAK KÜRESEL PARA POLİTİKASI DURUŞUNU İFADE EDİYOR"

Kullandığım ifade açık ve net olarak "2024 yılında küresel finansal koşulların daha destekleyici olacağı, küresel para politikası duruşunu" ifade etmektedir. Sunumun Türkiye bölümünde ise net olarak, para politikasının Merkez Bankası'nın uhdesinde olduğunu ve parasal sıkılaşmanın enflasyonu çıpalayıncaya kadar devam edeceğini belirttim."

Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek\'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
YORUMLAR (4)
  • Serkan Basar: yani kısaca 2024 te donunuzu alacağız demek istiyor Yanıtla 142 13
  • bülent C.: yani 2024 te sıkı para politası devam edecek. alım gücü dahada düşecek. Allah emekliye , asgari ücretle çalışana sabırlar versin Yanıtla 134 9
  • Ahmet Demir: bakanım anca bakıyo.Eften püften tek hane masal hikaye okuyooo Yanıtla 44 7
  • Necati Kaya: Biz evrilecekmişiz. onunda boyu devrilsin . Çipil gözlu şey. Yanıtla 20 8

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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