SPK'dan Borsa İstanbul için yeni önlemler - Son Dakika
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Ekonomi

SPK'dan Borsa İstanbul için yeni önlemler

SPK\'dan Borsa İstanbul için yeni önlemler

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Borsa İstanbul'da pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına karar verildi.

23.03.2025 23:09
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmeler dikkate alınarak yatırımcı haklarını korumak ve piyasaların güvenilir, şeffaf ve istikrarlı işleyişini sağlamak amacıyla birtakım yeni kararlar alındı.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİ YASAKLANDI

Kurul, 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar Borsa İstanbul piyasalarında açığa satış işleminin yasaklandığını duyurdu. Aynı zamanda halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına da karar verildi.

SPK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirler alınmıştır. 23 Mart 2025 Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ'de gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz tarafından sürekli takip edilmektedir. Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur. Bu sebeple, 24.03.2025 tarihinden 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir."

SPK, Borsa İstanbul'da açığa satış işlemini yasakladı

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK'dan Borsa İstanbul için yeni önlemler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • thomas11:
    borsaya da kayyum atansın. köşedeki bakkala da. 157 23 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    EN ÎYÎ ÖNLEM SAYIN ERDOGANIN SIHTÎROLUP GÎTMESÎDÎR 122 43 Yanıtla
  • Onur Dursun:
    Su olaylar 1 ay sürsün dolar euro 60 liralara kapi aralığında ozaman görümcem. Bazı kesimi. Ulkenin ne hale geldiğini umarim o zaman anlarsınız. 90 26 Yanıtla
    Alparslan:
    onur umudunu kırmak istemem ama bak 20 dk sonra döviz kuru açılacak .. ben bir aya gerek kalmadan oraları göreceğimizi düşünüyorum .. koltuk davasına a... s... herşeyin ama ekonomi bu düzelir ama yiktiklari düzeni nasıl kaç yılda sağlayacağız geri 14 2
    6490203:
    Onur abi biz maaşı dolarla almıyoruz ekmek domates ve makarna da dolarla satılmıyor bizim dolarla işimiz yok abi 500 lira olsa bizene ki, bizim aldığımız yakıt belli önceden 50 liralık alıyorduk şimdi 200 liralık alıyoruz 4 0
  • Mahşerin atlısı:
    yarın zarara bak sen şimdi ah ekepe ahhh 80 23 Yanıtla
  • qpvf786zkb:
    yakında kayım var :) 65 11 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Kibar Feyzo ne diyordu ? “Sçmak da yasak mı gurban ?” 62 5 Yanıtla
  • 6490203:
    kıyamam ya yine önlemler falan hep Türkiye hep millet için çalışıyorlar 43 13 Yanıtla
  • caps lock:
    İmamoğlu haberlerinde dikkatimi çekti. Aktroller yayınladığı an hemen haber almış gibi yorum yapıyor :)) tüü size satılmışlar. 44 11 Yanıtla
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