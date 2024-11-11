Sermaye Piyasası Kurulu\'na 3 yeni atama

Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sermaye Piyasası Kurulu'nda ikinci başkanlığa Mahmut Sütcü, üyeliğe ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.

SPK'DE 3 YENİ ATAMA

Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yeni atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, SPK'de ikinci başkanlığa Mahmut Sütcü atandı. SPK üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek'ın atandığı belirtildi.

Buna göre, SPK'nin ikinci başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliğine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.

MAHMUT SÜTCÜ KİMDİR?

Mahmut Sütcü 1968 yılında Samsun ili Bafra ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bafra ve Amasya'da tamamladı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ve 1990 yılında Maliye bölümünden mezun oldu. 1991 yılında açılan giriş sınavını kazanarak Hesap Uzmanı Yardımcılığı'na ve yeterlilik sınavında da başarı göstererek 1994 yılında Hesap Uzmanlığına atandı. 2003 yılında Baş Hesap Uzmanı oldu.

2002–2003 yıllarında 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığınca görevli olarak İngiltere'de bulundu. 2004–2005 yıllarında İstanbul Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığında asaleten, bu görevimle birlikte Marmara Kurumlar Vergi Dairesi ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlıklarında da vekaleten görev yaptı. 2005 yılında Antalya Gelirler Bölge Müdürlüğüne vekalet etti ve Gelir İdaresinin yeniden yapılanması neticesinde 16.09.2005 tarihinde Antalya Vergi Dairesi Başkanı olarak atandı.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı olarak da görev yapmış olan Mahmut SÜTCÜ, daha sonra Gelir İdaresi Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2006, 2007, 2008 ve 2009 eğitim-öğretim yıllarında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencilerine Vergi Hukuku dersi verdi. Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

MUTLU AKIN KİMDİR?

1977 yılında Mutki'de (Bitlis) doğmuştur. İşçi Nevzat Akın'ın oğludur. 1994 yılında Bitlis Anadolu Öğretmen Lisesi'nden, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 12.11.1999 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiştir. 17.01.2003 tarihinde Maliye Müfettişliğine atanmıştır. 2007-2009 yılları arasında yurt dışı eğitimi için gönderildiği Amerika Birleşik DevletlerindeBoston Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi dalında master çalışması yapmıştır.

08.12.2009 tarihinde Maliye Başmüfettişliğine atanmıştır. 2010 ila 2011 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığında Grup Başkanı, 2011- 2013 yılları arasında Vergi Denetim Kurulunda Başkan Yardımcısı, 2014 ila 2016 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığında Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.30 Eylül 2016 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulunda üye olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuklu olup, İngilizce bilmektedir.