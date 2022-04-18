SPK'nın yeni başkanı İbrahim Ömer Gönül oldu - Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına görev süresi dolan Ali Fuat Taşkesenlioğlu yerine İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine ise Mutalip Ünal atandı. İbrahim Ömer Gönül, 2014'ten bu yana SPK Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. - İSTANBUL