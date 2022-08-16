Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

16.08.2022 14:18
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 650 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 650 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 131 milyon 584 bin 550 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 39 milyon 456 bin 665 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 650 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 7 milyon 455 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 179 lira 50 kuruş, satış fiyatı 17 bin 120 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 415 bin 758 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 135 milyon 283 bin 689 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

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