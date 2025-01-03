SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar maaş alacak? İşte konuşulan rakam - Son Dakika
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Ekonomi

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar maaş alacak? İşte konuşulan rakam

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En düşük emekli maaşına gelecek zam oranı kanunla belirlendiği için henüz netlik kazanmasa da enflasyon rakamları dikkate alınarak yapılan bir hesaplamaya göre; 14 bin 468 rakamı ön plana çıkıyor.

03.01.2025 11:04
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2024'ün ikinci yarısı için 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı da enflasyon dikkate alınarak belirlenecek. En düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenleme Meclis'in yeniden çalışmaya başlayacağı 7 Ocak tarihinden sonra yapılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Açıklanan enflasyon verileri dikkate alınarak yapılan bir hesaplamaya göre; önümüzdeki dönem için en düşük emekli aylığının 14 bin 468 olması kuvvetli ihtimal... Emeklilere zam farkı yasa çıkınca yatırılacak, kök aylıklar da yeniden hesaplanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti. Memur emeklilerinin en düşük maaşı, yüzde 11,55'lik zam sonrasında19 bin 618 liraya yükseldi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı. Ocak ayı itibarıyla zam oranının yüzde 11,55 olmasıyla birlikte 2025 yılında en düşük memur aylığı, 41 bin 90 liraya yükseldi.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar maaş alacak? İşte konuşulan rakam

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Son Dakika Ekonomi SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar maaş alacak? İşte konuşulan rakam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yaşar kemal Çanakcı:
    TÜİK kul hakkı yiyor.Acıkladığı enflasyon rakamına bir kendileri bir de a ka pe nin üst kadrosu inanıyor. 40 1 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    İşte bu kul hakkına girer ve ben hakkımı helal etmiyorum. siyasilerin Evlatları lüks içinde devlet olanaklarını kullanarak yaşam sürecekler. emekliye gelnce yok. Bunlara oy veren emekli varsa onlarda bu kul hakkına ortak , onlarada hakkımı etmiyorum. 35 1 Yanıtla
  • bayan Asi:
    bune yaaa memura iki bin lira bile zam gelmemiş yazıklar olsun helekı emekliler Allah yardımcınız olsun. Sizinde yatacak yerınız yok 29 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yazıklar olsun yatacak yeriniz yok 24 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Marketler uçtu gitti niye bunlara kapatma cezası verilmiyor 19 0 Yanıtla
  • Ahmet Bola:
    TÜİK az kaldı açılan dava yi nasıl cevireceksin çok merak ediyorum 7 0 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    bu iktidarın acilen değişmesi lazim acilen seçimi olcak askeri darbemi olcak yetimin hakini yiyolar 7 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar maaş alacak? İşte konuşulan rakam - Son Dakika
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