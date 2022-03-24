Standard Profil'e ihracatın yıldızı ödülü - Son Dakika
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Standard Profil'e ihracatın yıldızı ödülü

24.03.2022 09:57
Standard Profil'e ihracatın yıldızı ödülü

Standard Profil, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimyada 2021 yılının ihracat yıldızlarını belirleyen ödüllerde, "Diğer Kauçuk Eşyalar İhracatı" kategorisinde ödül kazandı.

Standard Profil, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimyada 2021 yılının ihracat yıldızlarını belirleyen ödüllerde, "Diğer Kauçuk Eşyalar İhracatı" kategorisinde ödül kazandı.

Standard Profil, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) her yıl düzenlediği İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nden ödülle döndü. Kimya sektöründeki üye firmalarını başarılı ihracatlarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla İKMİB tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen 2021 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni gerçekleştirildi. Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimyada 2021 yılının ihracat yıldızlarını belirleyen ödüllerde, Standard Profil, "Diğer Kauçuk Eşyalar İhracatı" kategorisinde ödül kazandı.

Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve ödül alan firma temsilcileri katıldı.

34 kategoride 170 ödül sahiplerini bulurken, törende Standard Profil adına ödülü SP Düzce Operasyonlar Müdürü Murat Galip Kuşçuoğlu ve SP Düzce Tedarik Zinciri Müdür Vekili Ferahnaz Caymaz aldı. Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü kimya, 2021 yılında gerçekleştirdiği 25,4 milyar dolarlık ihracat ile yeni bir rekora imza attı. Sektörün ihracatı, 2021 yılında yüzde 39 büyüdü. 8 bin 500'ün üzerinde aktif ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB, Türkiye'nin toplam kimya ihracatının yüzde 58,75'ini gerçekleştiriyor. Plastikten, boyaya, kozmetikten ilaca 16 alt sektörüyle birlikte diğer sektörlere hammadde veya yarı mamul vererek ekonomide stratejik bir görev üstlenen kimya sektöründe Standard Profil de önemli bir role ve öneme sahip. - DÜZCE

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Standard Profil, Türkiye, İhracat, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Standard Profil'e ihracatın yıldızı ödülü - Son Dakika


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