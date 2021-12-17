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Stokçuluğa soyunan otomotivcilerin araçları fahiş fiyatlarla satmak için başvurdukları hileler deşifre oldu - Son Dakika

Stokçuluğa soyunan otomotivcilerin araçları fahiş fiyatlarla satmak için başvurdukları hileler deşifre oldu

17.12.2021 07:40

Çip krizi bahanesiyle stokçuluğa soyunarak araçları vatandaşlara fahiş fiyatlarla satan otomotivcilerin başvurdukları türlü türlü hileler deşifre oldu. Paravan şirketler kuran bayiler de var, araçları akrabasına satmış gibi gösterip ikinci el piyasasına süren de. Araç alımı sırasında kendi finans şirketleri ile yüksek faiz dayatan da var, aksesuar adı altında vatandaşı soyan da.

Otomotiv piyasasında yıllardır ikinci el araç ticareti yapan bir sektör temsilcisi bayilerin oyunlarını anlattı. İşte adım adım adım vurgun:

PARAVAN ŞİRKETE SATIYORLAR

Bayiiler, sıfır araçları üretici tarafından belirlenen liste fiyatının üzerinden satmamak için ikinci el piyasasına düşürüyor. Bunun için de çok sayıda yöntem var. Örneğin bazı bayiler, üretici markalardan aldıkları araçları kendi kurdukları ikinci el satış şirketine satıyor, yani satış gösteriyor.

Otomatik olarak araç ikinci el oluyor, buradan da fahiş fiyatlarla vatandaşa satılıyor. Filo kiralama şirketleri de vurgun için izlenen başka bir yöntem. Bayiler filo kiralama şirketleri üzerine yüzlerce araç alıp sonra da satıyor.

BAŞKASI ADINA GÖSTERİLİYOR

Bayiler çalışanlarını, akrabalarını ve yakınlarını vurguna alet ediyor. Bu şahıslara satış gösterilen daha sonra ikinci elden pazarlanıyor. Aracı liste fiyatından satan firmalar kredi yoluyla vatandaşı soyuyor.

Bayiler kendi finans şirketleri üzerinden vatandaşa kredi kullandırtıyor. Bu kredilerdeki faiz oranları banka faizlerinin çok üstünde oluyor.

AKSESUARA 50 BİN LİRA

Araca vatandaşın isteği dışında eklenen aksesuarlar da ayrı bir vurgun yöntemi. Bayiler araçta bulunmayan seramik kaplama, lastik- kaput koruma, jant koruma, çıta gibi ekler yapıyor. Örneğin 265 bin lira liste fiyatı olan araca 50 bin TL'ye varan ikinci bir fatura çıkarılıyor. Vatandaş istemese de başka araç bulamadığı için bu faturayı ödemek zorunda kalıyor. Neredeyse hiçbir bayii liste fiyatı üzerinden satış yapmıyor.

PARALARI ELDEN İSTİYORLAR

Yeni Şafak'ın haberine göre bayiler, aracı üretici firmanın belirlediği liste fiyatının üzerinde satarken de elden ödeme yoluna başvuruyor. Örneğin faturada 300 bin lira gözüken aracı 350 bin liraya satıyor, 50 bin liralık farkı da elden alıyor. Tüm bunlara ek olarak vatandaş bayinin anlaştığı sigorta/kasko şirketleriyle çalışmaya zorlanıyor. Firmalar buradan da komisyon alıyor. Yedek parçada da ayrı bir vurgun var. Çoğu bayiinin aynı zamanda servisi var. Burada da orijinal yedek parçalar müşteriye liste fiyatının kat kat üstünde satılıyor.

Stokçuluğa soyunan otomotivcilerin araçları fahiş fiyatlarla satmak için başvurdukları hileler deşifre oldu

İkinci El Araç, Otomobil, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Stokçuluğa soyunan otomotivcilerin araçları fahiş fiyatlarla satmak için başvurdukları hileler deşifre oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Stokçuluğa soyunan otomotivcilerin araçları fahiş fiyatlarla satmak için başvurdukları hileler deşifre oldu - Son Dakika
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