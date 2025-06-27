Stuart Popejoy: "Multichain Mimarisi Güvenliği ve Verimliliği Bir Arada Sunuyor" - Son Dakika
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Ekonomi

Stuart Popejoy: "Multichain Mimarisi Güvenliği ve Verimliliği Bir Arada Sunuyor"

Stuart Popejoy: "Multichain Mimarisi Güvenliği ve Verimliliği Bir Arada Sunuyor"
27.06.2025 19:53
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Kıtaları birleştiren İstanbul'da düzenlenen Blockchain Haftası'nda, Kadena Kurucusu Stuart Popejoy, multichain yapının daha güvenli ve ekonomik olduğunu vurguladı. Popejoy, "Güvenliği önceliklendiriyoruz ve bunu açık blockchain ile sektöre şeffaf biçimde sunuyoruz" diyerek sektörel güven inşasına dikkat çekti.

Kıtaları ve kültürleri birbirine bağlayan İstanbul, bu yıl da Web3'ün nabzını tuttu. İstanbul Blockchain Haftası (IBW), sektördeki en parlak beyinleri bir araya getirerek kripto para ve Web3 teknolojilerinin geleceğini tartışma imkânı sundu. Avrupa'nın en hızlı büyüyen Web3 pazarı olarak Türkiye, hükümetin inovasyonu desteklemesiyle dikkat çekti.

Stuart Popejoy: 'Multichain Mimarisi Güvenliği ve Verimliliği Bir Arada Sunuyor'

KADENA'NIN KURUCUSU POPEJOY: MULTICHAIN GÜVENLİ VE UCUZ

Etkinlikte konuşan Kadena kurucusu Stuart Popejoy, blockchain mimarisine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Popejoy, multichain yapının layer 1 ve layer 2 katmanlarına göre hem daha güvenli hem de daha ucuz olduğunu vurgulayarak, "Tek bir chain üzerinde aktarım yapan multichain yapılar, güvenlik açıklarını minimize ediyor ve Gatsby ücretlerini düşürüyor," dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİK VE ŞEFFAFLIK"

Stuart Popejoy, Kadena'nın temel yaklaşımının güvenlik olduğunu belirtti. "Arka planda bir güven inşa ediyoruz. Bunu açık blockchain üzerinden hem kullanıcıya hem de sektöre açıkça gösteriyoruz," diyerek, sistemlerinin hem güvenli hem de şeffaf bir yapı sunduğunu ifade etti.

Kripto Para, Blockchain, İstanbul, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Stuart Popejoy: 'Multichain Mimarisi Güvenliği ve Verimliliği Bir Arada Sunuyor' - Son Dakika

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