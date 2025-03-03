Şubat ayı enflasyonla birlikte kira zam tavanı da netleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Şubat ayı enflasyonla birlikte kira zam tavanı da netleşti

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Şubat ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre mart ayı için konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Mart ayı kira artış tavanı yüzde 53,83 olarak hesaplandı.

03.03.2025 10:08
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu.

Kiracılar ve ev sahipleri yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından kira artış oranını her ay merakla bekliyor. TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verileri ile birlikte TÜFE 12 aylık ortalaması hesaplandı.

12 AYLIK TÜFE ORTALAMASI NE KADAR?

TÜFE, şubat ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, kira kontratlarını bu veriye göre yeniden düzenleyecek. Şubat ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre mart ayı için konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Mart ayı kira artış tavanı yüzde 53,83 olarak hesaplandı.

ÖRNEK HESAPLAMA

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

Kira zam oranı: %53,83

Kira zam bedeli: 5.383 TL

Yeni kira bedeli: 15.383 TL

YÜZDE 25 SINIRI KALDIRILMIŞTI

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.

Şubat ayı enflasyonla birlikte kira zam tavanı da netleşti
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Ekonomi, Finans, Emlak, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şubat ayı enflasyonla birlikte kira zam tavanı da netleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Emrah Aykol:
    Ne güzel.. yumurta 1 sene içinde 3 misli arttı.. kira P arttı.. doğalgaz 80 % arttı.. teme gıdalar ortalama 100 % arttı.. durmak yok yola devam.. 96 14 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bu nasıl hesap yapmak anlamak mümkün değil yazın ineklerin yiyerek bitiremediği salata bile pazarda 80 TL 90 TL çıkan enflasyon 2.27 masada başındaki hesap bu kadar olur dalavereci dümenciler. 77 5 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    bu millet müstehak şu an enfilasyon yüzde 90 larda pahalılığa baksana herşey uçmuş 63 4 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    Kimse uygulamıyor boşuna hesaplanıyor. Kontrat var, adam ben bunu istiyorum istemez isen çık. Çıkmayınca satıyor adam evi 44 3 Yanıtla
  • adige1864:
    çoraplarım bunlardan iyi yönetir 35 4 Yanıtla
  • YENİ HESAP:
    asgari ucrete yuzde 30 , bizim sirekt maaslara yuzde 15 yapti.. ama kiraya yuzde 53.. Bu nasil bi ülke ya. bu insanlar nasil gecinecek. Rezillik ya 33 4 Yanıtla
  • 367236:
    Siz insanları kandıramazsınız kendinizi kandırıyorsunuz Allah'ın izniyle seçimde Rusların dediği gibi dosvidanya 23 2 Yanıtla
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