işte en çok para kazandıran yatırım aracı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde şubatta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,76 ile külçe altında gerçekleşti.

07.03.2025 11:15
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2024 yılını tepe noktalardan bitiren altın fiyatları 2025 yılında da yüksek seyretmeye devam etti. Enflasyon karşısında bile yatırımların korunmasını sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde şubatta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,76 ile külçe altında gerçekleşti.

KÜLÇE ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Buna göre, şubatta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,92, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,76 oranlarıyla külçe altında görüldü. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,63 ve euro yüzde 0,26 yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,29 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,18 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,01, DİBS yüzde 0,48 ve euro yüzde 0,12 yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,32 kayba yol açtı. DİBS, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,5, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,7 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

BORSA YATIRIMCISI BÜYÜK KAYIP YAŞADI

Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,59, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,15 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı. 6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,79, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,58 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,1, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,47 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE KÜLÇE ALTIN ZİRVEDE

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %32,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise %19,17 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %8,31 ve DİBS %2,78 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %6,16, Euro %9,47 ve BIST 100 endeksi %14,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) %2,47, DİBS %7,45,Amerikan Doları %15,50, Euro %18,48 ve BIST 100 endeksi %22,73 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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