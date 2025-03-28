Sucukta hile yapan 30 yıllık firma konkordato ilan etti - Son Dakika
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Ekonomi

Sucukta hile yapan 30 yıllık firma konkordato ilan etti

Sucukta hile yapan 30 yıllık firma konkordato ilan etti

Sucuk üretiminde hile yaptığı belirlenen Has Küçük Et Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesinde yer almasının ardından konkordato ilan etti.

28.03.2025 08:26
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz ekim ayında yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde yer alan Has Küçük Et Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ekonomik darboğazın pençesinde. Dana sucuğunda kanatlı eti tespit edilmesiyle gündeme gelen firma, Afyonkarahisar 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu.

1995 YILINDA KURULDU

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, üç kuşaktır Afyonkarahisar Şuhut'ta sucuk, kavurma ve pastırma üretimi yapan köklü aile işletmesi, 1995 yılında kurularak bugünkü adını aldı.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

6.000 metrekarelik üretim tesisine sahip şirket, et sektöründeki güven kaybı ve ekonomik zorluklar nedeniyle borçlarını yapılandırmak için yasal süreç başlattı. Mahkeme, şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Aynı davada, Has Küçük Et'in yanı sıra Danam Et Gıda Tarım Hayvancılık Limited Şirketi ile firma yetkilileri Halis Küçük ve Hasan Küçük de yer alıyor. Mahkeme, alacaklıların 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceğini duyurdu.

FİRMALAR İÇİN BÜYÜK RİSK

Şirketin konkordato süreci, sektörde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve gıda güvenliğine dair artan denetimlerin işletmeler üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Özellikle et ve şarküteri sektöründe tüketici güveninin sarsılması, firmalar için büyük risk oluşturuyor.

Sucukta hile yapan 30 yıllık firma konkordato ilan etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, İş Dünyası, Ekonomi, 3-sayfa, Tarım, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sucukta hile yapan 30 yıllık firma konkordato ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • BURAK HANZADE:
    tam akp lik işler yalan dolan kandırma aldatma 18 19 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Emniyet kemeri takma, kırmızıda geçen fakir tonla ceza yesin, zengin zaten şoför değiştirir :) milleti gıdada aldat, zehirle, kandır sadece listen yayınlansın. Bir de bat :) yani o kadar malzemeden vs çalıp nasıl batıyorsunuz? 18 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Tabiki yine akp li bir şehir ve işletme. Sorsan sana bana Müslümanlık taslarlar 5 9 Yanıtla
  • uğur aksakallı:
    Sor Allah din kitap gider ve sana bana dürüstlük ahlak dersi verir. 8 1 Yanıtla
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